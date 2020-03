Daniel Rensch er den ene af to nye trænere for Roskilde Håndbolds kvinder. Foto: Roskilde Håndbold

Nye trænere til Roskildes håndboldkvinder

Sport DAGBLADET - 17. marts 2020 kl. 20:55 Af Anders Kamper

Efter en årrække med Anders Knudsen af og på trænersædet i Roskilde Håndbold af skiftende varighed har Roskilde Håndbold fundet en helt ny konstellation til næste sæson. Nye trænere i spidsen for 1. divisionsholdet bliver relativt ukendte Daniel Rensch og Kasper Jensen, der aldrig har arbejdet sammen før og bliver sidestillede som trænere.

»Vi er virkelig glade for, at det er lykkedes at tilknytte to unge fremadstormende trænere, som har deres rødder i ungdomshåndbolden i så store klubber som Rødovre, Skanderborg, Svendborg og FIF,« lyder det fra Roskilde Håndbold på deres hjemmeside.

Her skrives der om trænerne:

»Daniel Rensch har trænet ungdomshåndbold i Svendborg, Rødovre og Skanderborg (og været assistent på 1. division damer og ligaen), og i den seneste sæson stået i spidsen for SUS Nyborgs herrers oprykning til 1. division som resultat.

Kasper Jensen kommer fra FIF, hvor han er årrække har stået i spidsen for ungdomshold på pigesiden bl.a. U 19 pige liga i år, som jo har været helt suveræne i ligaen. Derudover erfaring fra ungdoms træner i EH Aalborg og CSM Bukarest samt nuværende talenttræner i DHFs talenttræningsprogram.«

Videre:

»At netop disse to trænere passer så godt til Roskilde Håndbold, hænger meget sammen med, at vi i Roskilde fortsat ønsker at være med i toppen af 1. division (og 2. division) og i meget høj grad ønsker at videreudvikle vores meget talentfulde ungdomsspillere til at føre dameholdene videre. Denne strategi vil Daniel og Kasper så absolut hjælpe os med at realisere i samarbejde med klubbens dygtige ungdomstrænere. Vi leder forsat efter den helt rigtige cheftræner til 2. divisionsholdet.«

- Jeg ser meget frem til at komme til Roskilde, da hele kulturen og fællesskabsfølelsen siger mig rigtig meget. Derudover ser jeg frem til at fortsætte Anders' gode arbejde og hele tiden rykke træningsmiljøet, så der ikke er forskel på Jylland og Sjælland på det punkt. Holdet i Roskilde ser rigtig spændende ud, med mange rigtig spændende kompetencer, og vi håber at kunne supplere det op, med nogle unge spillere udefra, for at få skabt den bredde der har manglet lidt i år, siger Daniel Rensch.

- Jeg glæder mig meget til at blive en del af Roskilde Håndbold. Jeg har været meget privilegeret at træne dygtige ungdomsspillere i mange år. Nu føler jeg, at det er tid til at tage skridtet videre til senior, og Roskilde Håndbold har været et rigtig godt match i forhold til, hvad jeg står for som træner, siger Kasper Jensen.

- Roskilde Håndbold er en klub, der går meget op i det sociale og især også ungdommen, som jeg også skal være en del af. Det bliver en spændende og udfordrende opgave i en ambitiøs klub. Jeg glæder mig til at udvikle de enkelte spilleres færdigheder i samarbejde med Daniel Rensch, som jeg ser frem til at samarbejde med, siger Kasper Jensen.

De to trænere tiltræder officielt efter sommerferien sidst i juli.