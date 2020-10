Nye smæk til FC Roskilde

Roskildenserne måtte forlods se bort fra seks potentielle startere på grund af skader, og under opvarmningen i den kølige aftenvind gik det hverken værre eller bedre end, at målmand Frederik Vang blev skadet, så det var ikke uden grund, at klubejer Carsten Salomonsson svarede »ad h.... til«, da han stod klar ved spillertunnellen for at ønske tropperne en god kamp trods alt.

Frem til den halve time skete ikke meget andet end, at de sort/hvide gæster lærte sig, at man ikke kommer tæt på udligning ved at spille bolden rundt i egne rækker på egen banehalvdel. Værterne kom til en del hjørnespark, men først efter den halve time blev det for alvor hedt for Kromann, men i ti minutter lykkedes det at holde stand.