Nye roller til Tønners i TMS

- Da det stod klart, at Mikkel Tønners ikke skulle fortsætte, synes både Dudek (TMS Ringsted A/S-formand Henrik Dudek, red.) og jeg, at Tønners har nogle af de værdier, som vi ikke kan få for meget af i TMS Ringsted: Et stort ønske om at vinde, at der skal arbejdes hårdt samtidig med, at vi skal have det godt med hinanden. Derfor er jeg glad for, at han har sagt ja til tilbuddet og at vi minimum de næste to sæsoner skal arbejde tæt sammen om holdets udvikling, siger cheftræner Christian Dalmose, der i denne sæson har haft Morten Nyberg som spillende assistenttræner.