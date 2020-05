Michael Maze får nye holdkammerater. Foto: Thomas Olsen

Nye makker til Maze

Sport DAGBLADET - 13. maj 2020 kl. 16:18 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Bordtennis, BTK61 har holdet klar til næste sæsons Champions League samt jagten på det syvende danske holdmesterskab på stribe, som klubben blev snydt for, da Bordtennis Danmark for snart et par måneder siden valgte at afslutte indeværende sæson med en kamp tilbage af slutspillet og lige før semifinalerne uden at kåre en mester.

Og det bliver med nye makkere til Michael Maze nærmest over hele linjen. Hvor roskildenserne i Champions League-kampagnen i enkelte kampe havde engelske Liam Pitchford med, men ellers stillede med Maze som tredjemand efter slovakken Bojan Tokic og dansk/kinesiske Yujia Zhai, så får Maze i den kommende sæson den svenske veteran Jens Lundqvist og den unge portugiser Antoine Doyen som holdkammerater.

- Jeg er fint tilfreds, siger Roskilde-sportschef Allan Bentsen fortællende, at trioen også bliver det hold, der kommer til at tage slæbet i den danske liga - suppleret af nogle af Roskildes unge talenter og/eller ham selv.

- Antonie er en ung portugiser, der fik en enkelt kamp for Næstved i denne sæson. Dér rensede han såmænd vores sportschef, siger Allan Bentsen om eget 3-0 nederlag til Doyen i 5-2 nederlaget i slutspillet til de værste DM-konkurrenter.

- Han spiller internationalt for Portugal, og han vil det utroligt gerne, så jeg ser ham lidt som Zhai, da han kom til os som en ung spiller med stort udviklingsmatierale for syv år siden.

Antoine Doyen tabte med 3-0 til netop Yujia Zhai i sin Næstved-debut i februar måned, inden han slog Bentsen, og han ligger pt nummer 872 på verdensranglisten.

Det er såmænd ti pladser bedre end Jens Lundqvist, men den 40-årige svensker er bedre end placeringen antyder og alene et udtryk for, at han i de senere år ikke har spillet internationale turneringer andet end Champions League, hvor han gennem ti år har været fast mand på det franske hold Angers.

Et hold, som roskildenserne har mødt flere gange tidligere - og Jens Lundqvist har dér slået Yujia Zhai et par gange.

- Jeg ser Jens Lundqvist som vores nye førstemand, og han har jo også været nummer 19 på verdensranglisten, siger Allan Bentsen.

- Jeg tror, at det bliver rigtigt sjovt at spille i Roskilde, som i mange år har været klart bedst i Danmark og gode ude i Europa. Jeg ser frem mod, at sæsonen (forhåbentlig) kommer i gang efter en lang pause. Selvfølgelig er målet DM-titlen for hold og gode resultater i Europa. Ekstra sjovt at få lov til at spille med Maze, Allan og at have Finn (Tugwell) som coach, da jeg tidligere har boet og trænet med dem i København, replicerer Jens Lundqvist i en pressemeddelelse.

Allan Bentsen regner med, at Roskilde Bordtennis skal gennem kvalifikation for at komme med i næste sæsons Champions League - forstået på dne måde, at holdet vil blive indrangeret som mellem nummer 9-16, der skal spille dobbeltopgør om fire pladser i turneringen, som barberes ned fra 16 til 12 hold, som så deles op i fire pulje af tre hold.