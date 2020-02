Morten Nyberg stopper efter to sæsoner i TMS, hvor han ellers skulle have været i tre. Foto: Kasper N. Hansen

Nyberg stopper i TMS

Sport DAGBLADET - 24. februar 2020 kl. 23:12 Af Anders Kamper

Efter to i TMS Ringsted er det slut for Morten Nyberg, når denne sæson er slut.

Det skriver klubben på sin hjemmeside. Meningen var ellers, at rutinerede Nyberg skulle have spillet tre år i TMS, men hans tid i klubben været plaget af skader, og derfor har parterne valgt at ophæve samarbejdet nu.

- Meningen var selvfølgelig, at vi skulle have haft gavn af Nybergs evner og rutine i tre sæsoner, men vi må også erkende, at der har været for mange skader specielt i opstarten af indeværende sæson. Derfor er det bedst for begge parter, at tingene stopper nu. Jeg har været - og er fortsat rigtig glad for samarbejdet med Nyberg, både som spiller og i den assistenttræner-funktion, han har haft i denne sæson, siger TMS-træner Christian Dalmose.

- Der findes ikke mange spillere som Nyberg med den håndboldforståelse og det assistspil, han kan udføre. Nu skal Nyberg gøre tingene ordentlig færdigt, og jeg tror ingen er i tvivl om, at vi sindssygt gerne vil retur i Ligaen, hvor vi føler, vi hører til der. Samtidig mener jeg, at vi er dækket godt ind på højre back med tilgangen af Martin Risom fra Ajax, siger træneren og afskeden med Nyberg og tilgangen af Risom.

Morten Nyberg har tidligere spillet flere Ligaklubber som Nordsjælland, Ribe-Esbjerg, TTH Holstebro og Aarhus. men grundet skader har han ikke helt været den profil og målskytte, han var tiltænkt i TMS.

Overblikket og blikket for assist´ findes dog ikke meget bedre end hos ham. I denne sæson er det blevet til 17 af 21 kampe med 13 scorede mål. I sidste sæson i Ligaen blev det til 57 mål i 26 kampe som nummer fem på TMS Ringsteds topscorerliste.

- Jeg er - og har været - rigtig glad for min tid i TMS Ringsted. Men jeg må erkende, at et langt liv med professionel håndbold på højeste niveau har sat sine spor, og specielt i denne sæson har opstarten været hård med skader og efterfølgende pauser. Derfor er jeg glad for, at klubben og jeg har kunnet finde en aftale, hvor jeg kommer ud af min kontrakt efter denne sæson, siger Nyberg.

- Nu vil jeg gøre alt for at vores mål omkring oprykning til ligaen lykkes. Vi har fem finaler tilbage, hvor vi heldigvis selv kan afgøre det. Hvad der skal ske næste sæson, ved jeg ikke med sikkerhed endnu. Min store drøm er at blive træner, hvor jeg er i gang med DHF's division træner uddannelse. I første omgang tænker jeg som assistenttræner et sted i Danmark. Hvordan en sådan situation kunne se ud, skal jeg ikke kunne sige, men er begyndt at undersøge mulighederne, siger bagspilleren.

TMS Ringsted fortæller, at klubben arbejder på at finde to spillere med til næste sæsons trup, der netop nu udgøres af 14 mand.