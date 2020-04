Artiklen: Ny træner er stolt over at vende tilbage

Han har været træner i Ringsted IF før, og nu bliver han det igen. Efter sommerferien tiltræder Flemming Larsen som cheftræner for Ringsteds sjællandsseriehold og får Martin Olsen som assistent.

Efter en sæson i Ejby og to i Haslev ser Flemming Larsen frem til at komme hjem.

- Jeg er stolt over igen at skulle stå i spidsen RIF Fodbold fra den nye sæson. Jeg er jo RIF'er helt ind i hjertet, og det har altid været min klub. Jeg syntes, det set-up, der er omkring fodbolden i RIF, ser rigtig godt ud. En seriøs bestyrelse og passionerede ledere, der arbejder for at gøre betingelserne for spillerne så optimale som muligt. Jeg glæder mig til samarbejdet med hele mit nye team, holdledere, hold 2-trænerne Michael Hansen og Marc Simonsen og naturligvis ikke mindst