Ny mand i trænerstaben

- Abdo er et rigtig spændende trænertalent, som vi har fået bragt i spil af George Altirs, ejer og CEO i Capelli Sport, og som selv har rødder i Libanon. Jean skal arbejde med analyse af førsteholdets kampe, og skal desuden skal lægge et stort stykke arbejde ungdomsafdelingen som træner. Det er spændende at få sådan en ærgerrig, ung mand med i organisationen, hvilket gør, at vi derfor kan gå mere i detaljen", fortæller HB Køges administrerende direktør Per Rud til klubbens hjemmeside.

- Det er fedt, at vores ejer kan understøtte os på denne måde ved at åbne sit store netværk for os. Jean Abdo får chancen på et højere niveau end i Libanon. Han er 23 år gammel og har masser af gå-på-mod og indstillet på at gribe chancen. Han har trænet mange hold på ungdomsniveau i Libanon. Nu skal han lære at stå på egne ben i et nyt land og så videre. Vi er overbeviste om, at han har den helt rigtige indstilling til at kunne klare den udfordring, og vi glæder os over nu at have et endnu stærkere team omkring holdet, siger Rud.