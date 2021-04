Ny kvindetræner på plads i HB Køge

- Søren har været en stor gevinst for DBU og for vores ungdomslandshold i rigtig mange år. Han har haft en stor betydning for udviklingen af dansk kvindefodbold og vores største talenter, hvoraf mange i dag er at finde på A-landsholdet. Vi har fuld forståelse for, at Søren nu vil prøve noget nyt, og jobbet i HB Køge er en fantastisk mulighed for ham. Vi er stolte over, at vi igen kan aflevere en dygtig træner til Gjensidige Kvindeliga. Vi ønsker alt det bedste til Søren og takker ham for en stor indsats i DBU, siger Peter Møller.