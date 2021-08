Patrick Bols hér i træningskampen mod HØJ i weekenden. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Ny keeper har store forhåbninger for TMS

Sport - 03. august 2021 Af Kasper Nørgaard Hansen

Han er egentlig oprindelig fra Hobro, men målvogteren Patrick Bols, som er én af de nye spillere i TMS Ringsted, taler efterhånden med en dialekt, der er temmelig svær at blive klog på.

Det gør han, fordi han i en længere årrække har boet i først Norge og siden i Spanien, hvor han har optrådt for henholdsvis Kolstad og Anaitasuna.

- Haha, ja det er også ret mærkeligt at høre dansk hele tiden igen under en kamp. Pludselig forstår man hvert eneste ord, der bliver sagt, siger Bols med et grin, da vi spørger ham ind til netop dialekten.

Men videre til det rent håndboldmæssige, for hvis folk ikke lige har hørt om Kolstad og Anaitasuna, skal det nævnes, at de er fast inventar i den bedste række i de to lande, og så sent som i den seneste sæson i den bedste spanske række, sluttede Anaitasuna som nummer 10 ud af 18 hold i rækken.

Lørdag debuterede Patrick Bols så uofficielt for TMS i testkampen mod HØJ, og da vi efterfølgende fik en snak med ham, gav han udtryk for temmelig store ambitioner på TMS Ringsteds vegne. Og det tror da pokker, når man kommer fra en klub, der er vant til at være midterhold i den spanske liga.

- Jeg synes, vi er startet godt ud, og jeg synes, at vores første kamp gik fint på mange områder. I forhold til, at det var min første kamp med et helt nyt hold og med en helt ny måde at spille på i forhold til, hvad jeg er vant til - så gik det ret godt, synes jeg. Og fra nu af kommer det kun til at gå opad, lyder det selvtillidsfuldt fra den 30-årige keeper.

Han er ikke kommet hjem for at drosle ned og lige »tage de sidste år med«. Tværtimod. Patrick har indgået en treårig kontrakt med TMS Ringsted, og alene dét viser rimelig tydeligt ambitionsniveauet fra begge parters side.

- For mig er ambitionen for sæsonen med TMS at komme - hvis ikke i - så i hvert fald så tæt på slutspillet, som overhovedet muligt (top 8, red.) Jeg gider ikke det dér nedrykningshalløj, og jeg føler også helt klart, at mindsettet og filosofien på holdet er, at snakken ikke længere skal gå på nedrykning eller ej.

Det har den netop ellers gjort i mange år..

- Præcis, og det ved jeg godt. Men jeg kom ikke hertil for at skulle rykke og og ned og op og ned. Vi er bedre end bare et elevatorhold. Så vi skal slutte så højt som muligt, og så må vi se, hvad det kan blive til.

- Og det er altså ikke bare noget, som kun jeg siger. Fra dem, som var på holdet sidste sæson, og mærkede at man sagtens kunne være med mod mange hold - der er der også en stor tro på tingene. Og så har vi bare fået nogle rigtig dygtige folk ind på holdet til denne sæson, så jeg føler at alle i truppen har store forventninger, siger den 198 cm høje målmand.

Inden han konkluderende fortæller om dét rent faktisk at komme i kamp for de grønblusede.

- Det var virkelig rart at komme i gang for Ringsted, for nu er det jo faktisk et halvt år siden, at jeg skrev kontrakt med klubben, så det føltes godt. Det er dejligt at komme hjem til Danmark efter mange år væk, og som jeg nævnte før: Det er vildt mærkeligt at tale dansk hele tiden, konkluderer Bols, som efter seks år i udlandet altså nu er på Midtsjælland.