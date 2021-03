Auri Skarbalius bliver teknisk direktør for Capelli Sports fodboldklubber wolrldwide. Foto: Jeppe Lodberg

Ny cheftræner i HB Køge - Auri forfremmes

Sport DAGBLADET - 30. marts 2021

Om ti kampes tid er Auri Skarbalius færdig som cheftræner i HB Køge efter - i denne anden omgang - halvanden sæson på posten. Ikke fordi han har gjort sig utilbens, og ikke fordi han ikke har fået de blå/sorte tropper til at præstere. Vel snarere tværtom.

Den 47-årige litauer har kastet sig over trænerjobbet med flid og visioner, og med analyseapparater, der end ikke var tænkt på, den gang sluttede egen aktive kkarriere af som spiller i Herfølge for 15 år siden for så at kaste sig over trænergerningen sammesteds kulminerende med oprykningen til superligaen, som han og den nye fodboldoverbygning HB Køge så kunne starte i fra dag ét i 2009.

Arbejdet er ikke gået ubemærket hen hos HB Køges ejere Capelli Sport, og har vel ret beset også haft svært ved det, da det amerikanske sportsbrand har en Global Director for Capelli Sports fodboldaktiviteter. Han heder Per Rud og er selvsamme mand, som er direktør i HB Køge. Og cocktailen Skarbalius/Rud er nogenlunde som tænkende to-komponentlim - ser de en fodboldkamp, kører der samme film på deres indre lærred, og de er uadskillige.

Og fra sommer fortsætter deres samarbejde i Capelli-regi, da Auri Skarbalius bliver teknisk direktør for Capelli Sport fodboldsatsning over hele verden.

- Der er to »spor« i Capelli Sport-systemet. Det handler om både den nationale udvikling og den internationale vinkel. Hvis vi skal skabe sammenhæng over landegrænser og finde synergierne, kræver det en tydelighed og en plan, forklarer Per Rud til HB Køges hjemmeside.

- Auri Skarbalius får ansvaret for at drive den proces efter denne sæson. På et år har han sat et meget tydeligt præg på kulturen og strukturen og fået os i Top-6 i 1. Division. Jeg er sikker på, at han også i den nye rolle kommer til at skabe synlige forandringer og resultater.

Og Auri Skarbalius glæder sig til sørge for, at klubberne - lige fra HB Køge og Roskilde KFUM over tyske Duisburg, ghanesiske Inter Allies og til Cedar akademierne i USA - arbejder tættere sammen:

- Det er en stor opgave, men også en stor chance at få. Per Ruds og min relation er stærk, og tankerne bag Capelli Sport er meget visionære. Jeg kommer med en specifik fodboldfaglig viden og systematisk tilgang, hvor kulturen spiller den største rolle.

- Jeg tror meget på tankesættet bag Capelli Sports satsning på fodbold. Jeg har mange bud på, hvordan man til gavn for alle parter kan inspirere hinanden, selv om man oplever fodbold forskelligt. HB Køge kommer jeg

også i fortsættelsen til at se en del til, da klubben for Capelli Sport er helt central for satsningen på fodbold, siger Auri Skarbalius til HB Køges hjemmeside.

Hvem der bliver ny cheftræner i HB Køge vides ikke for nuværende, men der er også »lige« ti kampe i oprykningsspillet til superligaen, der skal overstås først under Skabalius' ledelse. Den første på søndag hjemme mod Viborgs oprykningsfavoritter.