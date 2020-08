Ny amerikaner til HB Køge

- Kelly er en midtbanespiller med store kvaliteter: Hun kan bidrage offensivt, defensivt og kommer med en stor ro i spillet. Vi har snakket med hende et stykke tid, hvilket har givet os en tro på, at hun vil passe godt ind på holdet. Samtidig har hun erfaringer fra norsk fodbold, så hun kender til kulturen i Skandinavien og har haft et stort ønske om at komme til Danmark, siger HB Køges sportschef Jonas Nielsen.

- Jeg er så glad for at komme hertil. En stor tak til HB Køge og Capelli Sport for at tage mig ind og jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang. Nu skal vi bare give den gas for resten af sæsonen, siger Kelly Fitzgerald selv.