Ny Taastrup-træner fra Holbæk

Efter en uges tid uden træner har Taastrup FC nu fundet den rette mand til at afløse fyrede Jonas Borup Jensen.

Morten Skovby har senest været 10 år i Holbæk i alskens forskellige roller, hvor han sluttede som manager og endte med at sige op i sommeren 2019.

Inden, undervejs og efter var der en del palaver og uro i Holbæk, men alt det har Skovby lagt bag sig, og det ikke stået i vejen for ansættelsen i Taastrup FC.

Her sørgede duoen for oprykning til 2. division og serie 1 i sommeren 2019.

Selv siger Morten Skovby:

- Taastrup har gang i et spændende projekt, og jeg kan så bidrage med lidt fra en højere hylde, så der kan blive lagt lidt på de spillere, som jeg kender og har set fra tidligere kampe. I Holbæk er der meget talentfokus, som var en del af strategien, og det kan jeg måske også bidrage med i Taastrup i forhold til samtræning, så spillerne forberedes til næste niveau hele tiden. De er allerede godt i gang med de yngste årgange, og der er U19-spillere med i 1. holdstruppen, så de kender til miljøet og får det som en gulerod at gå efter, siger den kommende træner, der vil afholde sig fra sportslige udmeldinger, men dog mener, at det handler om overlevelse i i danmarksserien i denne sæson.