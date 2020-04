Mollie Edelved ses hér i det gule Gudme-dress - over for en anden fighter af et godt hjerte, TMS Ringsteds Louise Wendelbo. Foto: John Svejer

Ny Roskilde-spiller vil smadre løs - inden for reglerne

Sport DAGBLADET - 22. april 2020

- Jeg er en 100% fighter. Jeg elsker at stå i forsvaret og tage fat og bare smadre løs. Altså inden for reglerne, selvfølgelig, men den skal virkelig have gas. Det dér rush, man får i en kamp, fordi man bare står sammen og vil gøre alt for hinanden, det synes jeg er pisse fedt.

Sådan lyder det fra Mollie Edelved, som efter somerferien vil være at finde i RH's hvide kamptrøje.

Jo, Roskildes nye stregspiller og forsvarsekspert - måske mere det sidste end det første, spørger man hende selv - er en type, man kan slå sig på. Ikke at hun på nogen måde virker usympatisk efter godt et kvarters samtale - snarere absolut tværtimod. Men hun er en spiller, der aldrig går fra banen uden at have ydet sit ypperste - og lidt til - det bliver man hurtigt klar over.

Og med sine 181 centimeter har hun i øvrigt også fysikken til netop at være dén evige fighter, som hun helst ser sig selv som.

Mollie Edelved er 21 år og oprindeligt fra Holbæk. Der er kun godt 30 kilometer mellem netop Holbæk og Roskilde - men vejen fra barndomsbyen og til nu at kunne kalde sig RH-spiller har så langt fra blot været en hurtig køretur ud af landevejen på Rute 21.

Nej, Edelved tog som ungdomsspiller den meget klassiske vej over Oure-efterskolen, siden akademiet og derpå den logiske videre vej til Gudmes 1. divisionsdamer (billedet) Hér gik det dog så godt, at der var bud efter hende fra Ajax' Liga-damer - hvilket dog ikke var på en decideret kontrakt.

Det var det til gengæld, og den var så ganske fuldtids, da Horsens hentede hende i julen 2019. Og så lød den endda på halvandet år. I udgangspunktet lidt af en drøm for Mollie og hendes håndboldambitioner.

- Det var mega fedt at komme på kontrakt derovre, for det gav mig chancen for at kunne spille håndbold uden at lave andet ved siden af. Men så skiftede holdet træner, og han ville gerne spille med en smallere trup - hvilket jeg nok lidt blev et offer for, fortæller hun.

Dermed var det på ny tid til at se sig om efter noget nyt, og hér faldt valget på Roskilde via en vej, som nok er lidt spøjs at erfare for de fleste i netop Roskilde Håndbold. 1. divisionsdamerne skal til næste sæson som bekendt have en ny trænerduo i form af Daniel Rensch og Kasper Jensen.

To trænere, som for langt de fleste i klubben er et ganske ubeskrevet blad, men Mollie kender netop Daniel Rensch ganske godt, da hun flere gange fra sine tre tidligere klubber har mødt ham, da han var assistenttræner i Skanderborg. Og det var netop Daniel, der skabte kontakten, som altså førte til, at forsvarsfighteren nu er landet i Roskilde.

- Håndboldverdenen er jo på én eller anden måde ikke verdens største, og når man først kender nogen lidt, kan det hurtigt ende ud i en kontrakt. Daniel har fortalt mig grundigt om setup'et og deres planer med mig og holdet. Og det lød bare generelt meget tiltalende, fortæller Mollie Edelved.

Hvad skal vi forvente af dig? Du kalder dig for en bedre forsvarsspiller end streg?

- Jeg er først og fremmest en holdspiller. Det vigtigste er at kæmpe for hinanden som hold - det står over alt andet. Jeg synes selv, jeg gør det super fint i forsvaret, hvis jeg må være lidt ubeskeden, for jeg har mange kræfter, og jeg er god til at bruge dem rigtigt.

- Til gengæld har jeg også selvindsigt nok til at vide, at jeg kan forbedre en del som stregspiller. Jeg skal være bedre til screeninger og til at ramme timingen i mine løb og sådan. Men alt dét kommer forhåbentlig, konkluderer den 21-årige sjællænder.