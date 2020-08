Ny FCR-assistent fundet

- Projektet er super tiltrækkende - muligheden for at skabe en ny sammenhæng med en masse unge og sultne spillere. Det driver mig, at arbejde med topmotiverede fodboldspillere i hverdagen - jeg brænder for, at se sultne spillere der, arbejder for noget, der er større end dem selv. Jeg brænder for Roskilde, og for at gøre det til en stærk fodboldklub. Jeg er sikker på, at vi går en positiv, udviklende og spændende fremtid i møde, siger den nye assistent.