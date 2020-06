Kim Dietrichsen er en svømmetræner med et bugnende CV, og hans ambitioner er også meget store i A6. - Men derfor kan man sagtens lave lidt sjov på billeder, siger han. Hér ses han med et af de unge stortalenter i klubben, Ida Skov Kragh. Foto: A6 Swim

Ny A6-chef har trænet de allerstørste svømmere

Sport DAGBLADET - 04. juni 2020 kl. 19:15 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den yderst erfarne træner Kim Dietrichsen havde egentlig for en lille halv snes år siden besluttet sig for, at han ikke skulle træne svømmere igen.

Efter en lang årrække som elitetræner på højeste niveau, var han kørt lidt sur i den fuldtids elitetrænergerning - med alt hvad der dertil hører.

- Jeg syntes, jeg var kørt lidt træt i det liv på et tidspunkt. Der er enormt meget rejseaktivitet, og så passede det ikke mindst heller ikke super godt med dét at have fået små børn, fortæller han. Men det skulle der altså blive lavet om på i år - men mere om dét senere.

Kim var nemlig én af de kræfter, der i det hele taget var med til at starte svømmefællesskabet A6 op helt tilbage i 2001. Hér var han træner i en lille håndfuld år, inden han siden fortsatte karrieren som talentudvikler i KVIK Kastrup, cheftræner i Frem Odense og så tilbage i KVIK som sportschef.

En årrække, hvor han var med helt inde i maskinrummet omkring udviklingen af et par af de allerstørste svømmetalenter, vi nogensinde har haft herhjemme. Ikke mindst var han træneren, der førte den dengang purunge fynske Rikke Møller Pedersen fra ukendt svømmepige til én af verdens bedste brystsvømmere. Og i KVIK har han arbejdet tæt sammen med Jeanette Ottesen - så CV'et fejler absolut intet for Dietrichsen, som oprindeligt stammer fra Allerød.

De seneste otte år har Kim haft sit eget firma, hvor han har arbejdet som mentaltræner for en række sportsudøvere på tværs af idrætsgrene - og var egentlig glimrende tilfreds med dét. Men så blev hans datter gammel nok til at begynde at svømme, og det skulle »naturligvis« være i A6... Og så går det som det ofte går, påpeger Dietrichsen.

- Ja, du ved... først blev jeg lidt assistenttræner for deres hold, så træner for nogle lidt ældre årgange, og endelig kom jeg så op og træne 3. holdet blandt seniorsvømmerne.

- Og ja, så var det jo, at Jon (Langberg, den hidtidige cheftræner i A6, red.) blev midlertidigt ansat på NTC hér det sidste halve års tid, hvilket så medførte, at jeg blev midlertidig cheftræner i A6. Og det er dén stilling, jeg nu ha fået fast - så nu er jeg tilbage, hvor jeg hører hjemme. Er det ikke sådan man siger?, spørger Kim med et grin.

Nu er han altså for fuld udblæsning tilbage i den klub, han var med til at starte op for små 20 år siden, og det er - naturligvis - med en masse store ambitioner. For når man først har sagt ja til noget, skal det gøres mere end 100%, lyder hans motto.

- Vi skal blive ved med det, vi gør godt i forvejen. Jon har gjort det rigtig godt i A6 i lang tid. Hans udfordring har så på det seneste paradoksalt nok været, at han skulle rejse så meget, fordi vi har så dygtige svømmere, at de har skulle til en masse internationale stævner, siger Kim med henvisning til ikke mindst klubbens store »stjerne«, Julie Kepp.

- Det er et luksusproblem, må man sige, og der skal vi som klub sikre os at vi kan administrere det, hvis vi kan blive ved med at have lige så dygtige svømmere fremover, og dermed også fremadrettet skal have stor rejseaktivitet. Men det håber jeg da, for målet er absolut, at vores svømmere skal blive så gode, som det overhovedet kan lade sig gøre, fastslår den ambitiøse Kim Dietrichsen.