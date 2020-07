Auri Skarbalius og assistenttræner Kim Daugaard gav hinanden et lettelsens kram efter 1-0-sejren over Nykøbing forleden. Og nu kan de atter glæde sig. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Nu står det fast: HB Køge undgår nedrykning

Og tirsdag aften gav netop Nykøbing så HB Køge endnu en hjælpende hånd ved på udebane at tabe 0-1 til Vejle. Resultatet har to store følgevirkninger: Vejle rykker dermed op i Superligaen - og samtidig står det nu fast, at HB Køge ikke længere er i fare for at rykke ned.