Nu skal det være sikrere at køre cykelløb

- Sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed - så kort kan det siges.

Det er mantraet for Bo Wacker, som er idrætskonsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland og løbsdirektør for Stjerneløbet i Roskilde. Men mere relevant i denne sammenhæng er han den primære initiativtager til et nyt kategoriseringssystem, som de danske motionsløb kommer til at få i fremtiden.

Eller i hvert fald nogle af dem. Indtil videre er 17 af landets største motionsløb gået med ombord, og det samme er DCU samt DGI's hovedorganisation. Men hvad går det hele så ud på? Jo, kort sagt kommer motionsløbene fremover til at blive inddelt i tre kategorier: En rød, en grøn og en blå kategori.

Groft forsimplet betyder de tre farver dem, at rød er dén kategori, hvor der bliver kørt »rigtig« ræs som i et licensløb og hvor der vil være rigtig megen trafikregulering og -afspærring. Den grønne kategori er den komplet modsatte grøft: Hér er der typisk tale om korte løb på ren hyggebasis og helt uden trafikregulering. Den sidste kategori, den blå, er lidt en mellemting mellem de to andre.

Overordnet skal de forskellige kategorier ses som en slags »varedeklaration« af løbene, så folk på forhånd langt bedre kan se, hvad det er for en type løb, de har tilmeldt sig. Alt sammen med det klare formål at højne sikkerheden i løbene.

- Jeg startede sidste år med at gå til min egen organisation (DGI, red.) og sagde: »Vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget ved sikkerheden i de danske motionsløb nu. Vi har haft haft en række eksempler de seneste år, hvor folk er kommet rigtig galt af sted, og det er jo ikke kun noget, jeg har opdaget - det har de fleste. Så derpå tog DGI fat i DCU og en række øvrige interessenter. Og derfra er det gået slag i slag, fortæller Bo Wacker.

Men hvorfor giver det sikrere cykelløb, når der f.eks. stadig findes en kategori, hvor der nu bliver kørt væddeløb for fulde gardiner? vil nogle måske spørge.

Jo, det handler ganske enkelt om teorien, at »lige børn leger bedst«, og noget af dét, der tidligere har gået rigtig galt i motionsløbene er, at væddeløbslystne supermotionister har kørt i samme startgrupper som folk på bedstemorcykler med kurv foran. Folk, som absolut ikke kører for andet end hyggens skyld.

Der skal ikke megen fantasi til at foretille sig, hvad der kan ske, når disse to typer af cyklister kører ind i et skarpt sving på samme tid eller skal krydse en hovedvej på samme tid...

Noget andet, der også har været galt har været, at selv i de løb, hvor supermotionisterne har kunne køre udelukkende med ligesindede - ja, der har trafikforholdene heller ikke været til det. Alt det bliver der lavet om på nu med de tre farvekategorier.

- Hovedspørgsmålet har været: Hvordan undgår vi de hér uheld. Og selv om der allerede i nogle år nu har været gode intentioner og også italesatte idéer på landsplan, så syntes vi, at der manglede nogle lidt mere konkrete anvisninger - og det håber vi nu, at den hér ordning med farveinddeling efter løbstype kan gøre noget ved, siger Bo Wacker konkluderende.