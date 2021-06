Grafik: DCU Sjælland.

Nu kan en ny bestyrelse i DCU Sjælland endelig vælges

Sport DAGBLADET - 23. juni 2021 kl. 09:39 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

På DCU Sjællands årsmøde for små tre uger siden blev bestyrelsen væltet som følge af et mistillidsvotum fremsat på mødet. Der blev dengang stemt for mistillid med stemmerne 51-32, og siden da har bestyrelsen i DCU Sjælland i praksis været at betragte som et forretningsudvalg.

Siden da har man arbejdet på at finde en dato for et nyt årsmøde - et møde hvor en ny bestyrelse kan vælges. Men af forskellige årsager har det i den grad knebet med at finde frem til en dato, hvor dette har kunnet lade sig gøre - ikke mindst fordi årsmødet ikke måtte konflikte med DCU Kongressen, som nu er sat til afholdelse d. 17. juli. Reglerne siger, at et årsmøde skal holdes senest 14 dage før kongressen, og nu er forretningsudvalget så kommet frem til en dato for et nyt årsmøde, som hedder lørdag d. 3. juli.

Inden den nye årsmøde - som ret beset også kan ses som en fortsættelse af det oprindelige årsmøde, hvor man fx aldrig nåede til godkendelse af regnskabet - har en gruppe stillet sig til rådighed som kandidater til den kommende bestyrelse.

Redaktionen er bekendt med navnene, der endnu ikke vil stå offentligt frem, men sikkert skulle det være, at Danmarks Cykle Unions tidligere direktør, Per Henrik Brask, skulle være villig til at stille op som formandskandidat, hvis der er opbakning til det.

Som ny næstformand er Allan Lange i spil, mens Torben Ridder fra Sorø BC skulle være villig til at blive kasserer i distriktet. Ole Olsen, Anders Gudnitz og Erik Hougs er kandidater til poster som menige bestyrelsesmedlemmer.

På Facebook har Erik Hougs slået dette opslag op før mødet - med tydelig adresse til den megen uro, der har været i lokalunionen i år:

»Hermed en opfordring til alle, om at være åbne og imødekommende med henblik på at få valgt en ny bestyrelse, hvor der er rum til at favne og arbejde med og for alle cykelsportens elementer (...) Jeg håber at vi får et velafviklet og frugtbart årsmøde, hvor vi får et godt fundament for udviklingen af cykling på Sjælland og i resten af landet.«