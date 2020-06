Nu er den god nok: RB06 rykker op i DS

De hvidblusede fra RB06 er nu oppe i Danmarksserien. Prostesten fra Hundested (i blå dragter) er nu også blevet afvist fra højeste sted - Fodboldens Appelinstans - og dermed er RB altså erklæret oprykker.

Sport DAGBLADET - 03. juni 2020 kl. 21:57 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ventetiden har været så lang som nærmest hele coronakrisen i sig selv, men nu er den god nok: RB06 rykker op i Danmarksserien fra næste sæson.

Men det må i den grad også siges at have været en sag, der har trukket ud: For snart tre måneder siden blev al fodbold i Danmark lukket ned - selvsagt inklusive Sjællandsserien.

For et par uger siden meddelte DBU Sjælland så, at netop Sjællandsserien blev helt indstillet for denne sæson - og at stillingen blev fastfrosset med de deraf følgende placeringer som gældende for op- og nedrykning fra rækken.

RB06 var - sluttende på 1. pladsen i pulje 1 - ellers på papiret sikret en oprykning til Danmarksserien med de regler in mente. Der var bare ét lille aber dabei...

Nærmere betegnet et gammelt hængeparti opstået af, at Hundested tilbage i oktober nedlagde protest mod RB06 i en sag om påstået brug af en ulovlig spiller (Abdoulie Njai) Den protestsag havde DBU Sjælland følgelig afvist ad to omgange, men som DAGBLADET kunne afsløre i sidste uge, så havde Hundested faktisk allerede i efteråret anket sagen til Fodboldens Appelinstans - den højeste dømmende instans inden for fodbolden.

Dén anke var der imidlertid blot ikke ret mange, der fik nys om før i sidste uge - hvor Fodboldens Appelinstans da også erkendte, at sagen havde forputtet sig ved en fejl.

Men, som man siger - alt godt kommer til den der venter, og i tilfældet RB06 er mundheldet nu blevet sandhed. Roskilde-holdet, der også er kendt som FC Roskildes moderklub, er nu erklæret oprykkere. Det skrev DBU Sjælland onsdag aften i en pressemeddelelse.

Heri lyder det blandt andet som følger:

»Fodboldens Appelinstans har i dag meddelt DBU Sjælland, at man har stadfæstet den afgørelse, som såvel DBU Sjællands Disciplinærinstans samt DBU Sjællands Appelinstans havde truffet i forbindelse med en protest indgivet af Hundested IK mod RB 1906 efter en kamp afviklet 19. oktober 2020 (...) Det betyder, at RB 1906 tager oprykningspladsen til Danmarksserien fra Sjællandseriens pulje 1.«

Læs RB06-træner Morten Uddbergs reaktioner på oprykningen i DAGBLADET torsdag.