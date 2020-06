Julie Nowak - med orange overtrækstrøje i hånden og højt humør - under opvarmningen til torsdagens træning. Foto: Jeppe Lodberg

Nowak klar til Ligaen igen

Sport DAGBLADET - 26. juni 2020 kl. 22:17 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

10 U19-landskampe blev det til for den nye HB Køge-spiller Julie Nowak for seks-syv år siden, men sådan rigtigt i nærheden af det rigtige landshold har den til september 25-årige højre back/kantspiller endnu til gode at komme.

En korsbåndsskade holdt hende ude i små to år, og da hun i sommeren 2018 skiftede fra barndoms- og liga-midterklubben BSF til satsende Farum var det i første omgang et skridt tilbage med håbet om at tage flere skridt frem.

Det gik som sådan fint. Farum vandt først sin 1. divisionspulje og siden kvalifikationsrækken om oprykning til Ligaen, og Julie Nowak var langt hen ad vejen en af de klare profiler på holdet, der så kom under FC Nordsjællands vinger. Men det var ikke hele vejen.

- Jeg fik en hjernerystelse lige op til, at vi skulle spille i kvalligaen, og da jeg kom lidt i gang og spillede lidt med i nogle kampe, blev jeg så ramt igen. Og joh, det var en af slemme. Jeg var sygemeldt fra mit arbejde i et halvt år, hvor jeg bare kunne ligge i min seng, og jeg var væk fra fodbold i et helt år, fortæller Julie Nowak, der er ved at uddanne sig til revisor og arbejder som en sådan.

- Så jeg nåede ikke at spille i Ligaen for FC Nordsjælland. Jeg havde kun været tilbage på træningsbanen i en måned, da jeg op til denne (forårs)sæson fik besked fra FCN om, at jeg ikke indgik i planerne og kunne regne med kampe. Så vi lavede en aftale om, at jeg kunne prøve mig af i en anden klub.

- Så fik jeg en snak med Peer (Lisdorf, HB Køge-cheftræner siden ultimo januar, red). Ham kender jeg fra BSF, hvor han trænede mændene, og jeg kunne rigtigt godt lide ham. Så jeg prøvede at tage herned, og jeg var her kun tre gange, så havde jeg besluttet mig - det er her, jeg skal være.

Fortæller Julie Nowak videre med et stort smil og fuld af overbevisning i stemmen, inden hun og de på alle måder mange nye holdkammerater i HB Køge løber på stadion- og træningsbanen for en sidste gang inden søndagens oprykkerbrag:

De blå/sorte himmelstormere, der på tre år er rykket op seks gange fra serie 2 til Ligaen mod AaB, der som HB Køge foreløbig er gået gennem Liga-kvalen med lutter sejre til følge.

Vildbjerg, Nowaks barndomsklub BSF, OB og senest B93 er alle blevet nedlagt af Nowak & Co. med samlet set 10-0.

- Det bliver en fed finale at spille, og den skal vi bare vinde. Vi er alle sammen meget enige om, at der i hvert fald ikke bliver problemer med motivationen. AaB virker også som et godt hold, så jeg tror på, at det også bliver en god kamp, siger Julie Nowak, der er glad for, at der denne gang har været endda mere end en uge, siden sidste kamp.

De første fire kampe i kval'en blev spillet på 14 dage, så der var dårligt tid til andet end restitutions- og taktisk træning mellem kampene.

- Og mine ben har i hvert fald været lidt presset, så jeg tror, at sådan har de andre piger nok også haft det. Det har været godt med bedre tid denne gang, siger hun og har ikke dog ikke følt problemer.

Heller ikke med hjernerystelsen:

- Der har jeg været positivt overrasket, og jeg har slet ikke været bange for, at jeg skulle få et gok. Jeg synes selv, at jeg mangler en del i at nå tidligere niveau, men det går hele tiden fremad, siger hun, der har spillet omkring 50 liga-kampe for BSF fordelt på seks år.

Nu skal hun prøve kræfter med Ligaen med HB Køge, mens ballerupperne må nøjes med 1. division efter foreløbig lutter nederlag i kval'en - og Nowak glæder sig:

- Jeg tror, at vi får det lidt svært som nyt hold. Det kræver, at vi får trænet mere sammen, men det får vi jo også mulighed for nu, og vi har helt klart potentialet. Vores fordel er - og det har vi også kunnet se i kampene i Ligakvalen - at vi har en del rutinerede spillere, der har prøvet at spille i Ligaen eller tilsvarende før, siger Julie Nowak.

HB Køge møder AaB søndag kl. 14.00.