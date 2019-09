Per Rud (tv.) og Anders Bay var sammen i Brøndby. Nu er der forenet i HB Køge, hvor Bay også skal arbejde for ejeren Capelli.Foto: HB Køge

Nomaden Bay skal rykke i HB Køge

Sport DAGBLADET - 20. september 2019 Af Anders Kamper

Som journalist var han en terrier, der ikke gik af vejen får at gå til kanten for at få en historie hjem, hvis det skulle til.

Anders Bay besidder en helt særlig energi, som har været følgesvenden, siden starten på DAGBLADET og som blandt andet har bragt ham til Frederiksborg Amts Avis, TV2, Kanal 9, spindoktor for Bjarne Riis, kommunikations- og marketingchef i Brøndby og senest som chef for sporten for Discovery.

Nu er Anders Bay tilknyttet HB Køge, da han er blevet selvstændig, men selv om Bay har andre opgaver, så er det tydeligt, at han nu kaster sig ind i Capelli Sport-klubben med al tænkelig power og arbejdskraft. Bay er kommet til byen og klubben for at udrette et stykke arbejde, der rykker og sætter spor.

Titlen er så fin som Head of Project og dækker over, at Bay har ret til stort set at blande sig i hvad som helst, han bliver bedt om af direktør Per Rud.

- Jeg har længe gået med en summen i maven om, at jeg skulle prøve mig af som selvstændig på forskellige projekter. I det forløb talte jeg en del med Per Rud, som jeg kender fra tiden i Brøndby. Vi var nære allierede derinde, og da jeg fortalte ham om mine planer, så kom han på banen med HB Køge og Capelli. Samtidig sagde andre, at de også ville bruge mig, og så har jeg taget springet, fortæller Anders Bay.

- En fodboldklub er jo en organisation som mange andre, hvor man skal kunne inspirere hinanden og blande sig i hinandens arbejde. I en administration er man afhængig af, at det er et holdspil, som det er på banen. Man dækker hinanden af og hjælper og redder på stregen, hvis det er nødvendigt. Min opgave er at løse akutte opgaver, se på stadion, på kommunen, skrue de kommercielle pakker sammen, så de bliver mere attraktive osv.

Lader sig rive med - HB Køge kan jo sagtens være glad for, hvor de er nu, men man kan ikke hvile, fordi alle arbejder på at komme til næste niveau. For HB Køge handler det om at fremstå endnu stærkere og skarpere på og udenfor banen, så klubben kan rykke sig fremad på alle fronter, fortæller Bay.

- Jeg har det med at lade mig rive med af alt, så jeg skal prioritere mine opgaver. Capelli Sport har bedt mig hjælpe dem med branding og andet, men mit fokus vil 80 procent være på HB Køge.

Er det gammel kærlighed mellem dig og fodbolden i Køge, der ikke er rustet?

- Det er lidt tilfældigheder. Per har jo været en indgangsvinkel til klubben for mig, men HB Køge og Capelli Sport vil frem over isen, og bortset fra Brøndby, FCK og Nordsjælland, så må og skal der være plads til en Superligaklub mere på Sjællandssiden. Vi skal finde vores model og vej og plads i livet på en anden måde. Det kræver tålmodighed og nogle ejere, der træffer de rigtige beslutninger. Der skal medspil til fra kommune og erhvervsliv, og alt det gør, at der er en tiltrækningskraft for en som mig.

- Jeg er fra tiden, hvor Heinz Hildebrandt var træner i Køge Boldklub, hvor Kastrup-tvillingerne (Jimmy og Kenneth, red.) fik debut på 1. holdet, hvor Gert Nodin var en superstjerne på holdet i en meget ung alder. Han flirtede med AGF, og Søren Busk kom til Herfølge på den tid, og jeg har fulgt klubberne siden. Det var fedt at følge de klubber som helt ung journalist fra 1989 og 1993.

Du er kendt som en utålmodig sjæl, så hvor lang tid er du i HB Køge?

- Der nogen, der har kaldt mig en professionel nomade, og det er ikke helt ved siden af. På Discovery var jeg i fire år, jeg var fem på TV2, fire år på Kanal9 og mange steder i kort tid. Jeg er et »projekt-menneske«, og jeg er i et projekt 100 procent til jeg brænder ud eller ikke kan give det mere, og så skal jeg nok være den første til at sige stop. Hvor længe jeg kan suge næring ud af projekter i HB Køge og Capelli Sport, det må tiden vise.

- Lige nu er det for evigt, og jeg ser ikke det her som et kort ophold. Jeg har det lange lys på, og jeg vil være med den dag, HB Køge spiller i Superligaen, hvor man hviler på et sundt fundament og er samlingspunkt for byen og erhvervslivet. Der vil jeg hen, og jeg ser masser af muligheder i klubben og stadion. Nu skal vi sammen derhen, hvor mulighederne bliver realiseret. Min rastløshed og utålmodighed er mine modstandere, men beslægtet er der en energi, en vildskab og et drive. Jeg vil have ting til at ske, og jeg bliver utålmodig, når der ikke sker hurtigt nok, sider Bay selverkendende.

- Det kan være en belastning for mig, men det er også det, der gør, at ting flyttes. Jeg har arbejdet indefra hos både Riis og i Brøndby, og det er det fedeste, man kan forestille sig. Der er afregning ved kasse 1 i hver kamp, så hvis man er en adrenalinjunkie - det er jeg også! - så er en fodboldklub det rette sted at være. Og for mig er det hamrende ligegyldigt, om det handler om den prikkede bjergtrøje, om en kamp mellem Brøndby og FCK eller om Bozga scorer for HB Køge. Det er suset i kroppen og den fejring, hvor alt er væk og glemt, der er fedt. Det får man kun i sportsklubber og på hold, siger Anders Bay,

Er du færdig med journalistikken?

- Jeg er først og fremmest en mediemand i et virvar af rådgivning, journalistik, strategi, publicisme, spin og meget mere. Jeg ved ikke, om jeg skal ud og være journalist igen en dag - men skulle det ske, så handler det om projektet og hvad der skal ske og om de mennesker, der er med. Hvad min rolle så er, er ikke afgørende i sammenhængen, siger Bay, der er tiltrådt i HB Køge og således sidder klar i morgen aften, når klubben gæster Hvidovre.