Nicolaj Nørager har scoret 180 mål i 20 kampe i sæsonen. Det er ni mål i snit pr. kamp! Foto: Thomas Olsen

Nørager: Har stor tiltro til mine holdkammerater

Sport DAGBLADET - 20. februar 2020 kl. 10:59 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Før sæsonen kunne man hos visse bettingfirmaer spille på, hvem der ville blive topscorer i 1. division for sæsonen 2019/2020.

Som klar favorit hos bookmakerne var TMS Ringsteds Nicolaj Nørager, som da også sæsonen forinden havde scoret mange mål i Ligaen. Og kort sagt har Nørager - der jo forlader TMS til fordel for Fredericia til sommer - levet aldeles op til favoritværdigheden.

Med hele 180 mål i sæsonens 20 kampe har han nemlig et målsnit på præcis 9.0 pr. kamp, og samlet har han lavet 45 mål mere end nummer to på topscorerlisten, Nicolaj Schytt fra HEI Skæring.

De 180 mål udgør samtidig godt 30 pct. af de 599 mål, som TMS har scoret i hele sæsonen..

- Det har været en fed sæson for mig helt generelt. Jeg er lykkes med mange af de ting, som jeg ved at jeg kan, men i den sammenhæng bliver jeg også nødt til at sende en tak til Dalmose. For i og med, at han har brugt mig i forsvaret fast, har det også givet mig mulighed for at være med i kontrafasen.

- Og den del har givet masser af mål, og det samme har det selvfølgelig også, at jeg har været den primære straffekastskytte på holdet. Man kan sige det sådan, at i bund og grund er det ikke så vigtigt, hvem der har sidste hånd på bolden i et angreb, bare vi scorer, siger Nicolaj Nørager - og lyder oprigtigt som om, han mener det.

I mange opgør har bagspilleren i lange perioder lignet noget nær en énmandshær hos TMS - men trods dét, at han over hele sæsonen har lavet 112 (!) mål mere end TMS' næstmest scorende, Morten H. Jensen, har Nørager ikke følt for stort et pres understreger han.

- Jeg har haft et stort ansvar i sæsonen, ja, men jeg oplever ikke, at der har ligget for meget på mine skuldre. Jeg har stor tiltro til mine holdkammerater og deres evne til at gøre enhver situation i angrebet farlig.

