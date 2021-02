Nøhr forsigtig optimist før skæbnekamp

Greve skal vinde flere kampe over Gentofte end Odense gør over Værløse for at slippe fri af nedrykningskvalifikation, og doublespecialist Niclas Nøhr maner til optimisme.

Bare to af otte holdkampe har Greve vundet hidtil i badmintonligaens grundspil, som holdet vandt i sidste sæson via fem sejre i syv kampe. Og det har været småsejre - 5-4 over de allerede nedrykningsdømte Aarhus AB samt over lokalrivalerne fra Solrød Strand, hvilket ikke har skæppet overmåde godt i pointregnskabet.