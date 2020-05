- Vi vidste, at vi skulle arbejde det mere end de andre hold, for de var på papiret bedre end os, og hver eneste gang, jeg kørte herud til træning eller kamp, sagde jeg til mig selv, at nu skulle jeg levere varen - det skyldte jeg klubben, sponsorerne og alle de frivillige, der ville betale mig for at spille fodbold, siger Gert Nodin, der var anfører på Herfølgeholdet, som sensationelt vandt DM-guld for præcis 20 år side. Foto: Jeppe Lodberg

Nodin om sensationelt DM-guld: - Intet var umuligt

I dag den 25. maj er det præcis 20 år siden, at Herfølge blev sensationelle danske fodboldmestre via 1-1 i Silkeborg. Jakup Mikkelsen droppede efter et kvarter til 1-0, men Kenneth Jensen udlignede efter 56 minutter, og ét point var nok, da bronzevinder AB slog Brøndby med 2-0.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her