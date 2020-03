Lars Nedergaard på Ajax´ bænk, hvor sæsonen måske endnu ikke er helt slut. Han afventer, om de sidste tre kampe skal spilles. Foto: Anders Kamper

Nedergaard og den store drøm i Køge

Sport DAGBLADET - 26. marts 2020 kl. 12:06 Af Anders Kamper

Som alle andre spillere og håndboldtrænere i de to øverste rækker, er også Lars Nedergaard i 1. divisionsklubben Ajax sendt hjem for tiden.

Hvordan det er, fortæller han om i podcasten »Pause Snak«, der ligger på Spotify og Apple Podcast.

Her er interviewet med Nedergaard, der stopper i Ajax efter denne sæson og skal tilbage til Køge Håndbold, hvor ambitionerne er store.

Hvordan er det at være sendt hjem som håndboldtræner?

- Det er specielt fordi vi normalt træner fire gange om ugen plus en kamp i weekenden, og så er der video og planlægning, og alt det er sat på stand by nu. Der er et savn og af afbræk, der er fint nok, men vi er sammen mange timer om ugen, og det er vi så ikke nu. Det savner jeg.

Så du går rundt med en tom og uforløst fornemmelse?

- Ja, det kan man godt sige. Vi havde tre kampe tilbage, og mon ikke vi var sikret i rækken med et point mere mod Odense, men det er uforløst, for jeg vil jo godt slutte ordentlig af med kampe, og især i den sidste kamp mod Otterup havde vi glædet os til at sige ordentlig farvel til hinanden. Lige nu er det uforløst, og så må vi se, hvad det udvikler sig til.

Lars Nedergaard i Bellahøjhallen, da han

rykkede Køge i 1. division i 2015, men selv

rejste til HØJ. Foto: Anders Kamper



- Det er svært at spå om fremtiden, og jeg har svært ved at gennemskue, hvornår og hvordan vi skal nå at spille kampene færdig. Hvis vi nu starter d. 13. april, så skal der være tid bagefter til at komme i gang, inden vi skal spille tre kampe - bare i 1. division. Ligaen ser så anderledes ud med puljespil og alt. Jeg har svært ved at se det gennemført. Jeg tror, man lukker ned indenfor noget tid, men det er svært, for der er jo hold, der kan afgøre vigtige positioner. Mange hold i 1. division kæmper for placeringer i toppen og bunden, så der er tre kampe vigtige, og dem vil jeg have ondt af, hvis det hele droppes.

Hvor lang tid skal du have dit hold i træning med bold, hvis de har holdt en måneds pause?

- I princippet kan man jo møde op og spille kamp med det samme, og så bliver spillet i derefter for begge hold. 14 dage er nok nærliggende, men det når vi sikkert ikke, hvis vi skal nå tre kampe. Vi får sikkert maks en uge, og så er det tre kampe derefter. Lad os nu se, om det bliver aktuelt.

Hvorfor er der ikke tid nok - otte dage er vel nok til tre kampe?

- Ja, men så er der andre ting, der kommer til at flette ind over. Jeg skal selv i gang i Køge. Alt kan lade sig gøre, så hvis det bliver sådan, så er det jo sådan, men mange ting kommer i spil, hvis vi kommer ind i maj eller juni. Jeg er spændt på det, men jeg er åben for alt. Jeg vil rigtig gerne tilbage og sige tak for et godt år i Ajax, så jeg er spændt på, hvornår jeg får lov til det - om det bliver til kampe eller bare en sidste træningsuge. Jeg vil være ked af ikke at sige ordentligt farvel.

Hvis det er slut nu, ender Ajax som nummer syv i 1. division. Er du tilfreds med det?

- Placeringen ved jeg ikke, om jeg er tilfreds med. Jeg kan sagtens finde fem-seks point mere i løbet af sæsonen, og så havde det set fantastisk ud placeringsmæssigt. Vi kom lidt sent i gang, men spillet fra oktober til jul så rigtig fint ud, og i år har det også set fint ud med nogle svipsere imellem. Vi har dog hele tiden været et par måneder bagud, og det har vi kunne se på resultaterne. Processen har jeg været glad for, og jeg har været glad for Ajax som klub, og jeg har holdt af holdet og spillerne. De har arbejdet super, og med fare for at være kæk, så har de vel også været tilfreds med det stykke arbejde, jeg har udført. Men en 7. plads...jeg ville gerne have været højere op.

Ajax havde haft fat i Lars Nedergaard flere gange, inden han sagde ja, og selv om han oprindeligt havde sagt ja til Næstved/Herlufsholm og et samarbejde dernede med Tomas Laursen, så kunne han ikke sige nej til sidst. Det var meant to be. Ajax skulle have chancen.

Bliver checken så større og større jo flere gange en klub ringer...?

- Ja, så er det en million ekstra! Nej, sådan har det ikke foregået, for det har handlet om det sportslige, og jeg er ikke typen, der krejler. Jeg har stort set hver gang sagt til klubberne, hvad jeg har kostet, og så måtte de tage det derfra. Derfor har det ikke ændret på lønnen.

Har du på noget tidspunkt fortrudt, at du så ikke gav Næstved chancen?

- Nej, på intet tidspunkt. Jeg sagde ja til Ajax og nej til Næstved, og jeg kan godt forstå, at der var en vis bitterhed dernede, men der var en fin dialog hele vejen med Tomas Laursen, og ham har jeg det stadig godt med. Jeg hjalp dem bagefter og var med i forløbet, men nej: Jeg har ikke fortrudt. Det var spændende dernede, men der kom bare noget, der var mere spændende.

Hvad har været det sværeste eller hårdeste i Ajax?

- Vi startede først reelt med at træne sidst i juli, så vi havde travlt. Hele planlægningen om hvad vi skulle nå og nå at træne, gjorde det svært. Og så er Ajax en klub, hvor det forventes, at man vinder, så da resultaterne udeblev den første måned, så begyndte folk rundt omkring at tale om, hvorfor vi ikke vandt, men der var klubben og Daniel Svensson (direktør, red.) super loyale. Vi var ramt af skader, uheld og marginaler, så der var pres på der. Og jeg skulle selv vænne mig til at skifte fra 3. division til 1. division, hvor det hele bare går lidt hurtigere. Jeg skulle selv indstille mig, men jeg har ikke været presset, for det har været sindssygt spændende. Jeg har lært meget og er blevet en dygtigere træner, og det bør man blive, hver gang, man siger ja til noget.

Ser du dig selv om udviklingstræner eller toptræner, for du har været i 1. division nogle gange nu?

- Jeg er god nok til at være på øverste hylde! Ha. Det er ret skægt, for jeg var ude for at holde et oplæg om supervision og den slags og blev spurgt til proces og håndboldfilosofi. I bund og grund bliver jeg ansat til at lave resultater, så jeg er nok mere resultatorienteret end procesmand - forstået på den måde, at processen og træningen skaber resultaterne, men skrønen med, hvilken type man er hvilken håndboldfilosofi...jeg vil vinde! Og syv-mod-seks er det værste i håndbolden i dag, men hvis jeg skal bruge det for at vinde, så bruger jeg det.

Og nu skal du til Køge og føre dem mod 1. division?

- Ja, men det er sindssygt svært at rykke op, hvis man ikke har det helt rigtige set up i klubben - det har vi set i andre klubber. I tidernes morgen var det svært i Køge, da klubben rykkede op i 1. division første gang (foråret 2015, red.). Der manglede man planen og økonomien bagved, men nu er man der, hvor man kan blive et tophold i 1. division. Man laver en selvstændig overbygning i klubben, for det er rigtig svært at være en breddeklub og passe på ungdommen og alt det og samtidig bruge en masse penge på at få et 1. hold op i 1. division. Det koster at rykke op, og det koster at være der, og jeg har endnu ikke mødt nogen klubber, hvor det er egen avl, der lander på øverste hylde. Ikke engang i GOG og Skanderborg. Nu er det vendt i Køge, hvor der er blevet lavet et sindssygt stort og spændende stykke arbejde på akademiet og i klubben sammen med en 100 procent seriøs eliteoverbygning. Den cocktail tror jeg på, og derfor er det interessant for mig at være i.

Hvad er det allersværeste ved at rykke fra 2. til 1. division og bide sig fast?

- Det er, at 2. divisionsholdet, uanset hvor dygtige spillerne er, ikke er 1. divisionsspillere. Man skal have en vis tilgang, medmindre man har et outstanding hold. FIF har været tættest på at have det, og så kommer de op og rammer en række, hvor der bare er gode hold i bunden af 1. division. Man skal være klar som hold, og så koster det penge, så man kan hente en eller to profiler til holdet. Alle fejl bliver straffet i 1 division, og man går fra at være et vinderhold til at spille mod noget bedre spillere, hvor det er mere fysik og hvor det hele går hurtigere. Alle beslutninger bliver spidset til. Jeg er dybt imponeret over Skovbakken i år, for de har spillet klogt og tålmodigt og har været svære at spille mod. De har været gearet til det, uden at købe mange spillere ind. Det kan lade sig gøre.

Så hvad har du sagt til Køges ledere for at komme tilbage - at der skal være penge til at hente et par spillere og at der skal satses?

- Ja, og det er de indstillet på. Køge by er i en fremragende vækst og ligger fremragende geografisk, og med den nye arena er der mulighed for at lave noget godt. Med Michael Eismark i spidsen kan vi lave en selvstændig overbygning, og i år to kan vi lave et anpartsselskab og blive A-kontraktklub. Det kræver sponsorer, og allerede nu er der flere, der har sagt, de vil være med fordi det er professionelt set up. Helt basalt handler det også om ordentlige træningstider for spillerne, at det er en fysioterapeut, en fysisk træner, noget god mad at spise - det er de små ting, der gør det. Jeg tror, vi kan lave det i Køge, når Michael Eismark og andre gode kræfter er med som forretningsmænd og ildsjæle i klubben. Jeg har stor tiltro til det, for ellers havde jeg ikke sagt ja til at komme tilbage.

Så hvor lang tid går der, før I skal i 1. division?

- Det kan ske første år (næste forår, red.), men senest år to skal vi op. År tre skal vi være stabile i 1. division og hente spillere i forhold til det, og i år fire skal vi være midterhold i 1. division med en stærk økonomi og stor opbakning. Store ord, ik?

Skal Køge være en magtfaktor på Sjælland eller i Danmark?

- Ja, hvorfor ikke? Vi er en stor by, ligger godt, er i vækst og fremgang, og hvorfor skulle Køge ikke være det? Lad os nu holde de sjællandske talenter på Sjælland, så de ikke skal til SHEA (Skanderborg Håndbold Elite Akademi, red.) eller Oure. Jo hurtigere, vi får skabt et hold til 1. division, jo lettere er det også at beholde og tiltrække spillere og skabe det rette miljø. Magtfaktor er måske et stort ord, og vi kommer nok ikke til at spille med om mesterskabet med det samme, men hvorfor ikke blive en Ligaklub indenfor fem-syv år? spørger Nedergaard.

Lars Nedergaard som let-presset

træner i HØJ i en udekamp mod HIK.

Foto: Anders Kamper



Køge skal i direkte konkurrence med TMS Ringsted, HØJ satser, Ajax er der, mens Nordsjælland huserer i en anden region.

- Ajax »ejer« København og de laver spændende tiltag, og så må Nordsjælland »eje« Nordsjælland, og så må Køge og TMS slås om resten, mens TSØ har Lolland. Sådan må det være. TMS, hold øje med os!

Hvor har du Roskilde i ligningen?

- Roskilde er en fantastisk klub og har en fantastisk ungdomsafdeling, men jeg er ikke sikker på, at deres eliteoverbygning er så elitær. De har egen avl hele vejen, og hvis de skal op og blande sig i 1. division, så er egne spillere ikke nok. Det styrer de. Det er en fantastisk klub, og Rasmus Svane (herre-cheftræner, red.) har gjort et fantastisk stykke arbejde, men de arbejder efter en anden filosofi end mange andre klubber.

Havde du overhovedet troet, at du skulle tilbage til Køge på et tidspunkt, efter at have været i HØJ, Dianalund, Næstved og Ajax..?

- Drømmen har nok været der om, at cirklen skulle sluttes. Køge har en plads i mit hjerte fordi jeg bor her og kender alle rundt om. Jeg har nok drømt om det, og nu er det nu. Nu er chancen der for at skabe det, jeg altid har drømt om, siger Lars Nedergaard.