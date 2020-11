Lars Nedergaard er godt træt af ikke at kunne træne sit hold nogenlunde normalt. Foto: Anders Kamper

Nedergaard: - En kamp er en god løsning

Sport DAGBLADET - 26. november 2020 Af Anders Kamper

I en måned er der ikke blevet spillet håndboldkampe fra 2. division og ned og for alle seniorhold over 21 år.

Det sætter sit præg på spillere og trænere, der skal holde dampen oppe i en hverdag med coronarestriktioner, hvor der kun må trænes med ni spillere, hvis der altså også skal være en træner. Med en målmand er der så plads til otte markspillere, der må bevæge sig på en banehalvdel og altså ikke løbe kontra til den anden ende, hvor den anden halvdel af truppen træner under assistenttræneren...

Besværlige tider, hvor der altså ikke er noget at spille om og for, men blot træne i venten på kampene i januar og måske muligheden for at være flere end 10 samlet efter 13 december.

I Køge Håndbold er træner Lars Nedergaard lidt træt af det.

- Det er da ikke nemt at holde humøret oppe fordi det er en pseudomåde at træne på. Som 2. divisionstræner er vi noget ringere stillet end 1. division og Ligaen. Det er tungt, siger Lars Nedergaard.

Han træner det, der er muligt med spillerne, og så er der fokus på den fysiske træning, så spillerne er klar til fuld damp igen, når den tid kommer.

- Vi har delt træningen med eksempelvis strege og bagspillere i den ene ende og fløje i den anden, men jeg savner godt nok spil til to mål og det, vi ellers laver. Det er fair nok, vi ikke skal spille kampe, men kunne vi nu bare få lov til træne nogenlunde normalt eller sammen med U19, så var det til at leve med. Jeg ved, at HRØ (Håndboldregion Øst, red.) knokler for det, for klubberne bløder nu. Ingen gider jo træne nu under de forhold, og der er stort frafald rundt omkring. Spillerne vil noget andet, siger træneren.

- Jeg har heldigvis et godt hold, der gerne vil træne, men personligt kæmper jeg selv med det. Det er svært nu, og vi laver det, der er muligt med fire mod fire, masser af duelspil, og fløjene får masser af afslutninger, og så ser vi frem til januar, siger Lars Nedergaard.

Hans Køge-hold har kun spillet fire kampe i sæsonen til nu og er som eneste hold i rækken ubesejret. Resultaterne:

FIF-Køge 22-22, Køge-Ajax 26-20, Furesø-Køge 25-28, Køge-HØJ 2 28-16.

Køge skulle have spillet syv kampe mere på denne side at nytår. Opdatering.

Torsdag kl. 12.00 kom beskeden fra Dansk Håndbold Forbund om, at 2. og 3. divisionsklubberne må starte med at træne normalt igen den 14. december. Omkring kampene, så skal alle hold nu kun møde hinanden en gang i sæsonen.

"Har man nået at spille mod hinanden i efteråret, bliver returopgøret i foråret altså fjernet fra kampprogrammet. Er kampen fra efteråret derimod blevet udsat, vil den udsatte kamp blive fjernet fra kamprogrammet, og så mødes holdene i foråret i stedet. De udsatte og aflyste kampe bliver hurtigst muligt trukket ud af kamprogrammet, og herefter er kampplanen klar. Hvis man har mod på at spille kampe inden jul, kan man tidligst spille kampe fra den 16. december. Det kræver dog, at begge hold accepterer. Efter 29. december vil kampprogrammet være gældende."

Lars Nedergaard er godt tilfreds med den melding:

- Det er positive nyheder. Nu kan vi se lyset forude, og der er en gulerod for os alle - at vi kan træne normalt igen. - Omkring kampene giver det god mening kun at mødes en gang. Vi vil risikere mange skader, hvis vi skulle presse alle kampe ind. Det er ikke optimalt kun at mødes en gang, men i situationen er det en god og rigtig løsning, siger Lars Nedergaard.