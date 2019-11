Nayas store drøm

Thomsen har i flere år nu været et stort talent i sin aldersklasse, men ved DM i weekenden blev dette om noget udmålt i både medaljer og i tider. Hun slog nemlig ikke mindst sin egen PR på både 100- og 200 meter fri ganske eftertrykkeligt og de to tider lyder lige nu på henholdsvis 56.50 og 2.01.57.

Det netop afholdte junior-DM i svømning på kortbane blev en kæmpe succes for den 16-årige køgenser Naya Modin Thomsen, som undervejs i mesterskaberne snuppede både to guldmedaljer - i hhv. 100- og 200 meter fri - og en bronzemedalje i 400 fri.

