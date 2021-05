Næstved tog guldet

Der var lagt i kakkelovnen til et brag af en spændende DM-finale, da Roskildes syvdobbelte danske mestre torsdag var værter for returopgøret mod Næstved.

Det så ellers ud til, at Roskilde skulle få en fin start, da Jens Lundqvist hurtigt brage sig foran med 2-0 i sæt over Magnus Månsson, men Næstveds tætte, grånende svensker var ikke slået endnu og blev på sin egen rolige facon stående tæt på bordkanten for at eksekvere sine korte, hurtige slag. Og stille og roligt fik Månsson vendt kampen og vandt de tre næste sæt med tætte cifre.