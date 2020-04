HB Køges kvinder er nu godkendt til at være en del af klubben. Foto: Anders Kamper

Næste skridt er kontrakter til HB Køge-kvinder

Sport DAGBLADET - 04. april 2020

En vigtig besked lå ind i indbakken i HB Køge i går, da det stod klart, at DBU har godkendt, at HB Køge fra 1. juli også har et kvindehold side om side med mændene i 1. division.

Også kvindeholdet vil slet og ret hedde HB Køge, og dermed er ugers forarbejde lykkedes for klubben, der efter lanceringen af satsningen på kvinderne har haft travlt med at få styr på al papirarbejdet, så det kunne glide igennem DBU's Komité for professionel fodbold.

Det gjorde det altså, og direktør Per Rud måtte såmænd erklære sig inhabil i behandlingen af ansøgningen, da han selv har sæde i udvalget.

- Det er første gang, jeg har prøvet det, som Per Rud konstaterer, og han er naturligvis godt tilfreds med udfaldet.

- Det er større omgang at blive godkendt, men nu er der heldigvis på plads. Nu må holdet hedde HB Køge, og nu skal vi så i gang med at søge om tilladelse til at skrive kontrakter med spillerne, fortæller Per Rud.

Planen er, at flere af spillerne på holdet skal på kontrakt fra 1. juli.

»Fulde af fortrøstning«

- Det skal de. Vi har et ambitiøst projekt, så selvfølgelig skal de det. Hvor mange det bliver, kan jeg ikke sige, for det afhænger også af i, hvilken række vi spiller og hvad der sker i løbet af foråret. Vi har solgt satsningen til vores partnere og blevet taget godt imod, men lige nu er der stille de fleste steder. På sponsorturen tidligere på året var der stor opbakning til projektet, så vi er i gang med det rigtige. Det er vi helt sikre på, siger Per Rud.

- Vi er i hus med samarbejdspartnere for foråret og godt på vej med efteråret, og vores ejere (Capelli Sport, red.) har også lovet at bakke op. Vi er fulde af fortrøstning og sikker på, at vi vil gøre en god figur med holdet, siger Per Rud.

Netop nu er HB Køge ramt af, de skulle have haft besøg af flere amerikanske piger (blandt andre Kyra Carusa, Sara Small og Kelsey Irwin), der skulle vise sig frem og spille sig til kontrakt i foråret, men de er selvsagt ikke kommet, og spørgsmålet er, om de når det. Det afhænger af, om og hvornår fodbolden kan genoptages, og de berørte spillere fra USA kan sikkert se frem til karantæne, når de kommer til Danmark, og så er de sat yderligere tilbage.

- Alt er lukket ned, men for kvinderne er det ikke mange kampe, der skal afvikles 10. Det bør kunne klares, men hvis vores amerikanere misser fire af dem, så er det noget skidt, siger Rud, der håber, at HB Køges partnere kommer helskindet igennem denne hårde tid.

- Det er da en bekymring, for markedet er jo gået i stå, og alle brancher bliver berørt, siger direktøren.

Selv om der ikke spilles kampe, mødes HB Køges kvinder online tre gange om ugen med deres fysiske træner - til fysisk træning, og så står den på en times øvelser. Her er også nogle af de amerikanske spillere med.

De forbereder sig, HB Køges nye hold, i venten på at komme på græs.