Munkø med drømmekamp for TMS

- Jeg er selvfølgelig super tilfreds med min kamp, men jeg må også sige, at jeg bliver hjulpet godt på vej at et virkelig godt forsvar. De står helt suverænt i de første i hvert fald 45 minutter af kampen. Og straffekast er vel måske min spidskompetence, så det var da dejligt, at jeg kunne tage to af dem i dag, siger hun storsmilende.

- Jeg er generelt meget overrasket over, at vi slår Roskilde så kæmpe stort. De har ellers et godt hold, og vi havde helt klart sat os op til at skulle spille en helt tæt kamp, for sådan plejer det at gå mellem de hér to hold. Men jeg skal da ikke klage over, at det gik helt anderledes, fastslår den - for en målvogter at være - forholdsvis lille TMS-spiller.