Mulig TMS-oprykning uden tilskuere

Håndboldklubben TMS Ringsted er landet i en noget særlig situation, efter at Divisionsforeningen Håndbold i går eftermiddags fulgte op på kravet fra regeringen og myndighederne om ikke at samle store folkemængder marts ud på grund af coronavirussen.

- Vi følger de andre og gennemfører kampene, men for tomme haller, siger Thomas Christensen, direktør i Divisionsforeningen Håndbold i et Ritzau-telegram.

- I første omgang er det for marts måned, eller indtil at man melder andet ud. I bund og grund følger vi den anbefaling, der er lagt ud, siger han.

I morgen spiller klubbens mænd ude mod HEI Skæring, og hvis den kamp vindes, kan mændene rykke i Ligaen på torsdag med en sejr hjemme over Roskilde. To ikke helt usandsynlige resultater, men kampen bliver altså uden tilskuere og kun med få officials og pressen på plads.

Det ærgrer formanden for TMS Ringsted A/S, Henrik Dudek.

- Vi så, hvor meget tilskuerne betød for holdet mod HC Midtjylland, så det er ærgerligt. Nu har vi ikke vundet de to kampe endnu, men for to år siden var der en rigtig god fest, da vi slog Team Sydhavsøerne og rykkede op. Nu bliver det så noget andet, siger Henrik Dudek.

- Det er synd for spillerne og for vores fans, der virkelig har bakket holdet op, og så er det ærgerligt, at vi ikke kan lave en stemning, som mod Midtylland. Jeg kan godt forstå beslutningen - hele landet skruer jo ned nu - men vi kunne godt have tænkt os at lave en lignende stemning, som mod Midtjylland. Det er længe siden, der har været så meget gang i den i hallen. Sådan er det, men nu skal vi så helt præcist finde ud af, hvad vi må i forbindelse med kampene. Må vi spise i VIP-lokalet og få bragt stillinger ind, må bestyrelsen se kampen, og hvem må se den? Der er mange spørgsmål, siger Henrik Dudek.