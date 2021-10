Morten Mogensen færdig som træner i FIF

Der er gang i butikken i håndboldklubben FIF, hvor den tidligere HØJ-spiller Morten Mogensen er tilknyttet sammen med familien, far Søren, mor Anita og søster Maiken.

Mandag aften blev Morten Mogensen opsagt som træner for FIF´1 1. hold, og det er efter vores oplysninger en udløber af, at moderklubben FIF Håndbold har opsagt samarbejdet med elite-overbygningen FIF Elite.

Hvordan det er gået til, er til gengæld lidt uklart, men i et opslag på Facebook tirsdag skriver Morten Mogensen:

"Selve håndteringen herom ønsker jeg ikke at kommentere på. Det sidste ord er givetvis ikke sagt mellem FIF Elite og FIF Håndbold," skriver den nu tidligere træner," skriver den nu tidligere træner.

Han sidder paradoksalt nok selv i FIF Håndbolds bestyrelse sammen med søster Maiken, mens Søren Mogensen har en rolle i FIF Elite.

I FIF er det ikke meldt ud, at moderklubben vil af med overbygningen, og mandag lød det således på moderklubbens hjemmeside:

"Bestyrelsen i FIF Håndbold har valgt at opsige samarbejdet med trænerteamet for herreholdet i 1. division, Morten Mogensen og Johnny Albertsen, samt den øvrige sportslige ledelse omkring holdet.

Der skal fra bestyrelsen lyde et stort tak for indsatsen gennem årene til både Morten og Johnny, samt held og lykke på deres videre vej i håndbolden."

Videre:

"FIF kan derudover præsentere, at der er indgået en aftale for resten af sæsonen med Nicolaj Jensen, der allerede har første kamp for herrerne, når de torsdag drager til Lolland for at spille mod TSØ. Andreas Mortensen skal varetage rollen som assistenttræner, mens Mathias Ekstrøm tilknyttes herreafdelingen som fast målmandstræner."

Andreas Mortensen sidder i samme FIF Håndbold-bestyrelse som Maiken og Morten Mogensen, hvor Allan Molz er formand.

Formelt set kan ingen i FIF Håndbold vel opsige et trænerteam i FIF Elite, men det er ikke desto mindre det, der er sket i dette tilfælde.

Selv skriver Morten Mogensen:

"Hvorom alting er, vågnede jeg med en stor portion ærgrelse i kroppen i morges (tirsdag, red.).

Jeg ville gerne have haft lidt længere tid end 4-6 kampe til, at bevise hvor dygtig og alsidig en trup, vi har sammensat.

Heldigvis vågnede jeg også med stolthed.

Jeg brændte for at gennemføre en succesfuld transition mellem U19 og HS - det lykkedes for første gang i mange år! Og den nuværende herretrup er meget talentfuld, meget ung og meget professionel.

Holdet bygger nu på de unge drenge, og det gør mig fortrøstningsfuld.

Jeg glæder mig til at følge drengene de næste år og er sikker på stor pointhøst i resten af sæsonen."

Såvel Morten som Maiken Mogensens børn spiller i FIF, og intet tyder på på, at de to søskende stopper i klubbens bestyrelse efter dette. Og mon ikke der bliver noget at snakke om på de kommende bestyrelsesmøder...

FIF ligger næstsidst i 1. division med to point efter seks kampe og disse resultater:

Ajax-FIF 32-23

FIF-HØJ 19-28

Tønder-FIF 35-28

FIF-Otterup 29-26

Odder-FIF 35-29

FIF-Skovbakken