Morten Karlsen i AGF

- Morten Karlsen har stået i træner-lære i et strømlinet udviklingsmiljø i FC Nordsjælland, men har også senest har stået med ansvaret som cheftræner i HB Køge, ligesom han har en solid spillerbaggrund bag sig. De samtaler, vi i processen har ført med Morten, har bekræftet os i, at han kan tilføre yderligere kvalitet i et i forvejen super stærkt set-up, siger AGF-sportschef Peter Christiansen til klubbens hjemmeside, hvor Morten Karlsen også kommer til orde:.

- Som træner, så tændes jeg af faglige udfordringer og spændende opgaver i et godt og professionelt miljø. Og det er der i høj grad i AGF, hvor jeg ser frem til at bidrage med min faglighed og mine kompetencer. I første omgang i den her spændende sæson, vi står over og som snart starter, siger Morten Karlsen, som afløser Ruben Selles, der stoppede for at jagte et cheftræner-job.