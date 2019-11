Morten Fager skifter til TMS Ringsted

- Da TMS Ringsted A/S henvendte sig, kunne jeg mærke mine stærke følelser for klubben, da muligheden for at hjælpe dem i situationen tilbød sig. Jeg mener, at jeg i første halvdel af sæsonen for Roskilde har vist, at jeg fortsat kan stå på mål. Det glæder jeg mig til at overføre til TMS Ringsted, som går en spændende periode i sæsonen i møde. Jeg glæder mig til at støde til truppen. Jeg kender fortsat de fleste både på holdet og lederne omkring, så det bliver nemt at integrere sig, siger Morten Fager i en pressemeddelelse fra TMS Ringsted.