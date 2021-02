Møller vil ikke afvise et comeback

Det er snart efterhånden rigtig længe siden, at Anders Møller løb rundt i Dansk Kabel TV Arena og var en integreret del af TMS Ringsteds 1. hold.

Ja, rent faktisk er det hér om et par måneder hele to år siden, at den krølhårede højrefløj sidst var på kontrakt i TMS. Siden har han - som vi også skrev for et års tid siden - blandt andet boet i Hongkong i et praktikophold som en del af sin bachelor i »data science« på IT Universitetet i København.