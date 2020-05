Million-underskud i FC Roskilde

Carsten Salomonssons første år som ejer af klubben endte med et minus på 6.4 millioner kroner i år, hvor klubben blev reddet fra konkurs sidst i marts, matchfixing-sagen eksploderede i maj, inden der skulle skæres i spillerlønninger over sommeren for at komme i balance på driften i efteråret.

Klubben omsatte for 8,5 millioner kroner i 2019 mod 13,5 i 2018, og de samlede lønninger i 2019 landede på ni mio. kr. mod 10,5 i 2018. Over sommeren blev udgifterne til løn altså skåret med halvanden mio. kr., og det kostede FCR dyrt at skille sig af med spillere som Mikkel Thygesen og Morten Nielsen, der fik en sum penge i hånden for at stoppe i klubben før deres kontrakt udløb.