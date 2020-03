Mikkel Tønners stopper på topplan efter denne sæson. Foto: Thomas Olsen

Mikkel Tønners stopper i TMS

Sport DAGBLADET - 04. marts 2020 kl. 10:04 Af Anders Kamper

Han kom til TMS Ringsted for tre år siden, da Brian Jørgensen blev fundet for let og siden rejste til HØJ.

Nu er det så snart slut for målmand Mikkel Tønners i den efter alt at dømme kommende Ligaklub. Tønners har stort set under hele opholdet i TMS kæmpet med kroppen, hvor både ryggen og benene har voldt ham problemer, og nu er det snart slut.

Efter denne sæson stopper den rutinerede målmand på topplan, da kroppen ikke skal pines og plages mere, og så galt har det været, at TMS-træner Christian Dalmose før jul hentede Morten Fager i Roskilde Håndbold, hvis Tønners ikke blev klar. Det gjorde Tønners, og i lørdags var han medvirkende til, at TMS vendte kampen mod HC Midtjylland på hovedet og vandt 33-28.

- Det går bedre, men først nu er mit højre ben nogenlunde. Men hele sæsonen har jo været ødelagt af skader, og nu er det slut. Jeg stopper efter denne sæson, fortalte Mikkel Tønners afklaret efter kampen.

Helt slut er det sikkert ikke, da Tønners nok vil spille noget lavere divisionshåndbold i hovedstadsområdet, og i Ringsted skal man nu finde en makker til Frank Mikkelsen med en vis klasse.

Morten Fager bliver det formentlig ikke, selv om han efter kampen mod Midtjylland sagde, at han netop havde forlænget kontrakten med TMS »for syv sæsoner« (!) og William Asmussen synes heller ikke klar til at blive Liga-målmand, så formand Henrik Dudek og træner Dalmose er ude på markedet for tiden.

Mikkel Tønners kan være med til at sende TMS Ringsted i Ligaen med en sejr søndag aften ude over HEI Skæring og efterfølgende hjemme mod Roskilde næste torsdag.