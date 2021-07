Mike Mortensen (th), da han i 2008 scorede for FC Roskilde mod Køge med nuværende cheftræner Michael Jørgensen som nærmest vidne. Nu genforenes de. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Mike Mortensen som spillende assistent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mike Mortensen som spillende assistent

Sport DAGBLADET - 06. juli 2021 kl. 12:03 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

En del af FC Roskildes spillere har fået forlænget deres sommerferie en smule, så det er ikke alle nye som gamle, der møder ind, når cheftræner Michael Jørgensen tirsdag snører støvlerne og beder sit hold spænde hjelmen og gøre klar til den kommende sæson i 3. division.

Men én af dem, der har parkeret øsen i båsene på Rådmandshaven, hanket op i tasken med benskinner og er klar til at give den gas, er en gammel holdkammerat fra da Michael Jørgensen spillede i FC Roskilde fra efteråret 2008 til sommeren 2009.

Ja, det vil sige - den gang var det en ganske ung holdkammerat, den nuværende cheftræner havde til at dække af for sig bagude - men det gik jo ganske godt, så hvorfor ikke gentage succesen.

I hvert fald starter nu 32-årige Mike Mortensen tirsdag op som en art forlænget arm for Michael Jørgensen. Som spillende assistenttræner.

Midtstopperen kommer til fra Hillerød, hvor han blot var i en halvsæson - men så ikke kunne blive enig med klubben om at fortsætte trods pæn succes. En halvsæson var også, hvad det blot blev til for Mike Mortensen i klubben før, nemlig Slagelse, mens det da blev til halvandet år i Hvidovre før det.

Inden nogen rækker hånden i vejret og siger nomade, så lad det straks være tilføjet, at Mike Mortensen havde knap fem gode år i Fremad Amager, som han kom til efter et år i Næstved. Før det var han et smut omkring HB Køge i et halvt års tid i 2013 - hentet til fra FC Fyn, der nu er lige så hedengangen som Nordvest FC, der var klubben, han for 11 år siden skiftede til fra FC Roskilde.

Nu sluttes ringen altså, og Mike Mortensen er svært tilfreds med at komme hjem til barndomsklubben:

- For mig var det ret simpelt. Det er lidt en solstrålehistorie og et drømmescenarie for mig, forhåbentlig at kunne slutte min seniorkarriere hvor den startede.

- Jeg har kendt Theil (sportschef Anders, red) længe, spillet med Michael både som ung og senior, og det samme med Mark Leth. Da de fortalte mig, hvad klubben ville, var jeg ikke i tvivl - og det fangede mig helt klart, at komme tilbage til noget jeg kender, siger Mike Mortensen til FC Roskildes hjemmeside.

- Jeg glæder mig helt vildt. Jeg ved hvad ambitionerne er, og jeg havde ikke forventet andet. Jeg elsker, at man vil det så meget som Michael. Jeg er ikke bleg for at sige, hvad jeg tænker, og vi skal bare rykke op. Uambitiøse ting er det største »turn off« for mig - når jeg kan mærke, at folk ikke mener, hvad de siger. Men her kan jeg virkelig mærke det.

- Mit primære fokus er på banen, hvor jeg vil være den forlængede arm, der hjælper med at udvikle. Min rutine kan helt sikkert støtte op om vores fantastiske anfører, og jeg vil ikke tøve med at hjælpe verbalt. Jeg ser samtidig frem til at snuse lidt til trænergerningen uden pres og hjælpe Michael hvor jeg kan. Jeg kan ikke vente med at komme i gang, siger Mike Mortensen.

Det kommer han så tirsdag aften.