Mike Jensen er ny i HB Køge-trøjen. Foto: HB Køge

Mike Jensen til HB Køge

Sport DAGBLADET - 01. februar 2021 kl. 22:52 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Det er en af de hylder, der kræves skammel for at nå op til, HB Køge kort før transfervinduets smækken nåede op til for at plukke Mike Jensen med og ind i folden.

Den 32-årige midtbanemotor med syv A-landskampe på cv'et fik i december måned ophævet sin kontrakt med cypriotiske APOEL, men han er langt fra færdig med at tackle igennem.

Han har således skrevet en kontrakt på tre et halvt år længde med den blå/sorte klub - til endog meget stor glæde for klubbens direktør Per Rud. Han siger til HB Køges hjemmeside:

- Mike Jensen er en kæmpe profil, og en stor spiller med en imponerende karriere i både ind- og udland. Vi har jagtet denne figur, der kan samle holdet og sætte en ny retning både spillemæssigt og kulturelt. Ham har vi fundet nu.

- Vi har gennem de mange samtaler den seneste måned med Mike Jensen fået bekræftet, at han har alt det, vi har søgt: Lederskab, vinderinstinkt og sult. Masser af sult, siger Per Rud.

Mike Jensen - der spillede 155 superligakampe for barndomsklubben Brøndby, inden han blev det helt store hit med anførerbind og 291 kampe for norske Rosenborg, inden han sidste vinter tog tiul Cypern, hvor han ikke faldt til - siger sammesteds:

- Som type og menneske betyder det meget for mig, at jeg føler, at »jeg hører til«. Sådan har jeg det efter en række møder med HB Køges ledelse og klubbens ejer, Capelli Sport, den seneste måned. Der er ambitioner både på den korte og den lange bane. Klubben er på vej i offensiven med oprykning til Superligaen som det mål, man rækker ud efter de næste år. Den proces vil jeg gerne stille mig i spidsen for.

- Vi har lavet en aftale på 3 ½ år, men jeg håber på, at jeg kan blive "i huset" meget længere. Det har været et mønster i min karriere, at jeg er blevet længe de samme steder. Capelli Sport, der står bag HB Køge, er involveret i flere klubber på flere kontinenter og er åben for, at jeg på et senere tidspunkt kan blive en del af netværket som træner, og det perspektiv er spændende. Men det er ikke lige rundt om hjørnet. Jeg har stadig masser af energi, der skal fyres af på banen. Hvis der er nogen, der tror, at jeg er tæt på at lade mig pensionere, så skal jeg nok få korrigeret den opfattelse, siger Mike Jensen.