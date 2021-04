Mike Jensen kæmper sig tilbage

Han kan ikke være med til det hele, men HB Køges store profil, Mike Jensen, er tilbage på træningsbanen og træner med, så langt kroppen og knæet tillader til.

Dermed er han på rette vej, efter vriddet i knæet i den afgørende kamp ude mod Hvidovre fredag den 19. marts. Her sad han ben fast i den tunge bane, og med det samme var det tydeligt, at den var gal - og Mike Jensen måtte lade sig udskifte efter kort tid.

Få dage efter viste det sig, at et ledbånd i knæet var delvist revet over og at der ventede Mike Jensen seks ugers pause og med en forventning om kampe i maj igen.

Den plan holder stadig, og midtbanespilleren er altså på banen nu.

- Det gør lidt ondt, når jeg løber, men ikke mere end det må, og jeg går ikke ind i dueller. Jeg jeg kan lidt være med, og så må vi se, siger Mike Jensen under torsdagens træning, hvor han blev skånet og lavede diverse knæøvelser mens holdkammeraterne trænede til to mål på lille bane.

Hvornår Mike Jensen er kampklar, er uvist lige nu, og lørdagens hjemmekamp mod Silkeborg er han således helt sikkert tilskuer til.