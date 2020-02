Anders Mielke med sit transportable optageudstyr. Som oftest optages de forskellige podcasts hjemme hos de medvirkende ryttere. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Mielke skifter op i gear

13. februar 2020 Af Kasper Nørgaard Hansen

»Vi skifter op i gear hér på Forhjulslir«.

Sådan lyder det med en smuk kvinderøst akkompagneret af tonerne fra en ukulele. Det er introjinglen til podcasten »Forhjulslir«, der lyder sådan - og det har den gjort i et års tid nu.

For i starten af 2019 fandt Hvalsø-drengen Anders Mielke på, at han ville starte en cykelpodcast op, og omtalte jingle er såmænd leveret af Anders' kæreste Esther Fuglø. Hun er tildligere sanger i DR's pigekor, og havde derfor ingen problemer med lige at smække sådan en musikalsk bid sammen på en halv times tid.

Men det er et sidespring, for det er Anders Mielke, det skal handle om i denne artikel. Anders - der i dag er 22 år - var som ungdomsrytter yderst talentfuld og som junior kom han da også ind på Team Roskilde Junior, hvor hans far Henrik dengang i øvrigt var teamkoordinator.

Mielke Den Yngre er fra 1998, og det betyder, at han har kørt for på Team Roskilde Junior samtidig med kapaciteter som Jakob Egholm - der i 2016 blev juniorverdensmester i linjeløb - og den senere tredobbelte U23-verdensmester i enkeltstart, Mikkel Bjerg.

Men selv om Anders selv var en mere end standard god juniorrytter, så var han aldrig helt dér hvor f.eks. de førnævnte to stortalenter var.

Den bedste hjælperytter - Jeg var rigtig stærk, men var måske ikke den mest fødte vindertype. Jeg var vel Danmarks bedste hjælperytter blandt juniorerne - men det er sgu svært at sælge sig selv til et professionelt hold med dét som sin salgstale, fortæller Anders Mielke efterfulgt af et af de utallige smil, som kendetegner ham.

Efter juniorårene stoppede han altså karrieren, men da Anders "egentlig godt kunne lide at gå i skole", tog han i stedet handelsgymnasiet færdig og tænkte sig så godt om. Hvad ville han egentlig med sit liv.

- Jeg har altid haft en barnedrøm om at blive cykelkommentator - og den del valgte jeg så at forfølge, fortæller Mielke, som først lige skulle forbi to sabbatår med forskellige småjobs og en jordomrejse til følge.

Og på denne rejse reflekterede han over, hvad man kunne finde på.

- Jeg havde egentlig tænkt mig først at lave en cykelblog, men fandt sådan lidt efter lidt ud af, at det var der ret mange, der gjorde. Men til gengæld er der virkelig ikke ret mange podcasts om cykling herhjemme. Så der var måske nok et marked, tænkte Hvalsø-drengen tilbage i slutningen af 2018.

Men én ting er idéen om at lave en podcast - noget andet er rent faktisk at have noget at sige. Og at have nogen at sige noget til. Og hér kunne Anders trække på sit kæmpe netværk inden for cykelsporten. Et netværk, han helt naturligt skaffede sig i de ungdomsår, hvor han selv var eliterytter.

Siden er det gået slag i slag, og »Forhjulslir« har i dag en inkarneret lille følgerskare på ca. 4000 ugentlige lyttere fordelt på de forskellige platforme. Ikke tal på størrelse med f.eks. Veloropas podcast - men til gengæld får lytterne så i dén grad smæk for den ubetalte skilling hos Anders Mielke.

Forleden gjorde han status efter et år med »Forhjulslir«, og det er i dén tid blevet til ikke mindre end 107 podcasts.

Hver episode kalder han i sportens ånd for en etape, og på hver »etape« uddeler han og dagens gæst(er) til at starte med en gang ros og ris til forskellige folk i cykelsporten. Den del bliver - igen i ægte cykelnørdet terminologi - kaldt for »dagens føring« og »dagens justering«.

- Jeg har prøvet lidt at skabe en stil, der var min egen. Gøre det på min egen måde og finde mit eget aftryk, fortæller den 22-årige eksrytter, som derfra ellers "bare" skulle se at komme i gang med at omsætte det store cykelnetværk til også at få en masse gæster i studiet - og nogle afsnit langet ud i cyberspace.

Fra Vinjebo til Cancellara Han startede sikkert og trygt op. Med sin gode ven - og svoger - Emil Vinjebo som første gæst.

- Ikke desto mindre var jeg pisse nervøs, da jeg skulle til at sende. Det var lige så jeg rystede, husker Anders med et grin. Men siden er der kommet ro på stemmeføringen og tryk på afsnittene. Og listen af store navne, der har gæstet podcasten siden er lang som en forårsklassiker i regnvejr.

Verdensmester Mads Pedersen, Kasper Asgreen, Michael Valgren, Bjarne Riis - og ikke mindst en af 80'er-koryfæerne i dansk cykling, Per Bausager - har alle gæstet »Forhjulslir«. Men én rytter står alligevel som noget ekstra specielt.

- Det at jeg pludselig en dag fik mulighed for at interviewe Fabian Cancellara, det synes jeg stadig er kæmpe stort. Han var mit barndoms idol, og pludselig var han med i min podcast. Det var fandme vildt, konkluderer Anders Mielke, som endda siden hen har fået endnu et interview med den tidligere firedobbelte verdensmester i enkeltstart OG tredobbelte Paris Roubaix-vinder.

Jo, »Forhjulslir« ruller videre med fuld fart, og foreløbig er der ikke nogen målstreg.