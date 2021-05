Mia Blichfeldt kan nu »bare« koncentrere sig om, at højre springerknæ fortsætter sin bedring. OL-pladsen er hendes. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Mia får sin OL-plads

Sport DAGBLADET - 28. maj 2021 kl. 23:54 Af Jeppe Lodberg

»Det føles så urealistisk at skrive det her opslag, men også helt ubeskriveligt fantastisk«, skrev Mia Blichfeldt fredag på sine Facebook- og Instagram-profiler og det fantastiske bestod i, at hun officielt har kvalificeret sig til OL for første gang.

Udtagelsen er ganske rigtigt den officielle fra Badminton Danmark - omend med den lillebitte tilføjelse, at det er forbundets indstilling til Danmarks Idræts Forbund, der sådan helt officielt er indstansen, der sætter navne på de danske olympianere. Men DIF følger altid specialforbundenes indstillinger, så den er god nok.

Solrød-pigen, der fylder 24 en god uges tid efter, at OL-flammen bliver slukket den 8. august, er med ved indmarchen i Tokyo den 23. juli og følges af fjerfolket af herresinglerne Viktor Axelsen og Anders Antonsen samt af herredoublen Anders Skaarup/Kim Astrup, damedoublen Sara Thygesen/Maiken Fruergaard samt Mathias Christiansen og Alexandra Bøje', der napper mixeddoublen.

- Jeg ved ikke, om jeg er lettet - jeg er vel bare rigtigt glad for, at det nu er officielt. Det bringer mig et skridt tættere på, at min drøm går i opfyldelse, siger Mia Blichfeldt, der har kvalificeret sig som 14. seedet og er nummer 12 på den seneste verdensrangliste.

- Det gør, at jeg er seedet i min egen pulje og vil få en lidt nemmere vej, hvis jeg skulle komme videre fra puljen. Men hvad mit drømmemål er derovre, er lidt svært at sige lige nu.

- Jeg er lige kommet i gang med at træne igen, så lige nu nyder jeg bare, at jeg har fået pladsen efter, at det er mig, der har kval'et den danske plads. Hvis jeg bare var fløjet derudaf efter All England, havde det været nemmere at sætte et egentligt mål.

Lyder det fra Mia Blichfeldt, der nyligt måtte melde afbud til de individuelle europamesterskaber, hvor så den forsvarende danske mester Line Christophersen vandt sølv og nu er oppe som nummer 27 i verden - seks pladser froan Line Kjærsfeldt, der som sådan også kunne have fået »Blichfeldts OL-billet«.

- Det var »mit gamle springerknæ«, der akut brød op, og det har taget lidt længere tid denne gang at få det i orden. De tre måneder vi var i gang efter sidste coronanedlukning var åbenbart hårdt ved kroppen, men nu går det den rigtige vej, og det vigtigste for mig frem til OL er nu, at sørge for, at det ikke bryder op igen.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at jeg fik det mesterskab (EM) med, og det har da været lidt hårdt at træne med dem, der kunne få pladsen. Men jeg kan jo ikke styre deres resultater, og jeg synes, at jeg over en lang periode har vist, at jeg er Danmarks bedste. Så jeg er glad for, at jeg har fået den plads, som jeg har kvalificeret Danmark til at have, siger Mia Blichfeldt.