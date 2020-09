Nicholas Marfelt til sin første træning i HB Køge og sammen med Magnus Häuser. Foto: Jeppe Lodberg

Mega-uheldig HB Køge-spiller

Sport DAGBLADET - 27. september 2020 kl. 20:37 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

HB Køges nye venstre back, Nicholas Marfelt, kommer ikke til at spille mere på denne side af jul og sandsynligvis slet ikke mere i indeværende sæson.

Den 26-årige hurtigløber, der kom til på fri transfer fra SønderjyskE og på en to-årig kontrakt efter sommerferien, skal fredag opereres i sit venstre knæ, hvor menisken er flænget og en del brusk har revet sig løs - en skade, som han pådrog sig til mandagstræningen efter sæsonpremieren mod Hvidovre fredag den 11. september, hvor han scorede til 2-0 i 2-1 sejren.

- Prognosen siger, at det varer ni måneder, før jeg kan spille igen. Men det kommer ikke til at ske - så lang tid kommer der ikke til at gå, siger Nicholas Marfelt stålsat og forklarer, at den under alle omstændigheder lange pause skyldes, at lægerne bliver nødt til at bore ind i hans knæ for at få det løsrevne brusk fjernet.

Ellers risikerer han slidgigt, inden han bliver 30, og det er ganske mange år tidligere end han overhovedet kan drømme om, at det skal være slut med fodbolden. Og så er der jo også lige livet efter.

- Det er noget værre møg. Specielt efter, at jeg har fået sådan en god start i HB Køge og endelig har fået lov til at betyde igen på et hold. Det har jeg virkelig nydt, og jeg er bare faldet så godt til og vil så gerne hjælp holdet derinde. Nu må jeg så prøve at hjælpe, så meget jeg kan udenfor banen, siger Nicholas Marfelt, der hidtil i karrieren har været forskånet for værre skader.

- Jeg fik et vrid i samme knæ for et par år siden, men der var der ikke nogle bruskskader, så de to skader har intet med hinanden at gøre. Det svarer til, at hvis jeg rendte ind i en fibersprængning i baglåret i morgen, så skulle det være, fordi jeg havde haft en fibersprængning for et par år siden.

- Det er en ny skade, og lægerne siger, at det burde have været umuligt for mig at spille ovre i Kolding.

Lyder det fra Nicholas Marfelt, og direktør Per Rud føler med sin uheldige spiller:

- Men han skal nok komme stærkt tilbage. Nicholas er en klog fyr og ved, hvad der skal til. Vi har fået en second-opinion på skadens omfang med en scanning, og det må bare tage den tid, det tager. Der skal ikke hastes noget igennem, siger Per Rud.