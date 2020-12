Morten Jensen er sandsynligvis på vej til Skanderborg - far og med næste sæson. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Medie: Topscorer forlader TMS

Sport DAGBLADET - 18. december 2020 kl. 19:02 Af Kasper Nørgaard Hansen

Morten Jensen, som både er TMS Ringsteds topscorer - og topscorer for hele Herreligaen - skifter væk fra klubben til næste sommer. Det erfarer TV2 sport, som samtidig skriver, at Jensen fra og med næste sæson vil være at finde i Skanderborg.

- Jeg kan ikke bekræfte, han er på vej. Men jeg kan bekræfte, at han er interessant. Selvfølgelig er han det, siger Skanderborgs sportschef, Karsten Nielsen til TV2 Sport.

Fredag aften har sn.dk/DAGBLADET talt med flere personer i TMS Ringsted - herunder Morten Jensen selv. Ingen i klubben vil direkte bekræfte topscorerens skifte, men omvendt er der heller ingen, der afviser det. Og et faktum er det i hvert fald, at den unge bagspillers kontrakt med TMS netop udløber til sommer.

TV2 Sport mener at vide, at du skifter til Skanderborg om et halvt år. Passer dét?

- Det ved jeg ikke, det har jeg ikke nogen kommentar til lige nu. Men det er da rigtigt, at jeg ikke har en kontrakt på plads for næste sæson endnu, siger ligatopscoreren.

Han løfter dog en lille smule af sløret for, at der i hvert fald har været interesse fra andre ligaklubber - men heller ikke bare hvem som helst.

- Jeg vil godt bekræfte, at jeg har fået nogle tilbud fra forskellige klubber i Ligaen - inklusive Ringsted, i øvrigt. Og jeg har da selvfølgelig gjort mig nogle tanker om fremtiden, for det hele skal handle om, hvad der samlet set er det bedste for mig og min udvikling, siger Morten Jensen.

Er Skanderborg én af de klubber, du har fået tilbud fra?

- Ja, det er én af de klubber, der har vist interesse i mig, ja.

Det er en kendt sag, at klubbernes økonomi, setup osv er større i Jylland end i resten af landet. Er det den retning, du kigger i nu?

- Jeg tror, at Jylland er et interessant marked for alle håndboldspillere, der gerne vil komme lang med deres sport. Men det er ikke sådan, at jeg spiller for pengenes skyld - og det har jeg altid givet udtryk for. Lige nu handler det om, at min fremtid skal være det sted, hvor jeg kan få den størst mulige udvikling, siger Morten Jensen og konkluderer:

- Det er klart, at når jeg har præsteret så relativt godt, som jeg har, så åbner det op for klubbernes interesse i mig. Men det er ikke noget, jeg har spekuleret så meget over. Jeg har bare prøvet at gøre mit bedste, og lige nu er mit største fokus 100 procent, at hjælpe TMS Ringsted med at blive i Ligaen.

TMS Ringsteds formand, Henrik Dudek, vil som Hr. Jensen heller ikke bekræfte noget - men vil dog gerne tale i lidt mere overordnede vendinger.

- Vi må jo vente lidt i spænding og se, hvad der sker. Der er jo ikke nogen, der har bekræftet noget, og det forholder jeg mig til lige nu. I på DAGBLADET er altid er altid de første, der får besked, når der er noget nyt i truppen.

Men der plejer det også at gå lidt nemmere, når det handler om spillere, der skifter TIL jer, og ikke nogen, der skifter væk fra jer...

- Nåårh, tja det ved jeg nu ikke. Nej, I må vente med tålmodighed lidt længere, siger Dudek og tilføjer efter en pause.

- Men generelt er det da irriterende at ligge i bunden af Ligaen især rent økonomisk, og vi er på den front i en klasse med Lemvig, Nordsjælland og Skive. Og lige nu må vi acceptere, at der nok er 12 klubber med en bedre økonomi og et større sportsligt setup end os. Og så risikerer man jo altid at miste profiler til den slags klubber, påpeger TMS-formanden.

Cheftræner Christian Dalmose er den mest ordknappe af de tre TMS-folk, vi fanger fredag aften.

- Jeg tænker ikke noget om den situation, og det forventer I sikkert heller ikke. Jeg kan ikke forholde mig til noget lige nu. Der sker mange ting i håndboldverdenen for tiden, siger Dalmose kryptisk.

Morten Jensen har i denne sæson scoret hele 117 mål i 17 kampe i Ligaen og er dermed - som sagt - samlet topscorer for rækken.