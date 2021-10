Matias Malmberg kommer hér op af ryttertunnelen som nummer to efter Rasmus Lund - der som den eneste af de fire danskere var med til at sikre Danmark VM-guld i 4000 meter holdforfølgelse i 2020. Og som derfor kører i regnbuestriber. Foto: Ritzau Scanpix Foto: Nicolai Skovsgaard Tøfting/Peter Klaunzer/Ritzau Scanpix

Matias og holdkammeraterne vandt EM-guld stort set uden forberedelse

Sport DAGBLADET - 08. oktober 2021 kl. 13:54 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Ordet sensation bruges efterhånden så meget i sportens verden, at det er en kliché på niveau med at »stå godt på banen« eller at »spille sit eget spil«.

Men ikke desto mindre var det i den grad sensationelt, at Roskilde-drengen Matias Malmberg og hans landsholdskolleger onsdag kunne kalde sig for europamester i 4000 meter holdforfølgelsesløb.

Men hov, er dét da ikke den samme disciplin, som Danmark I Tokyo i august var få hundrededele fra at tage OL-guld i? Jovist, men fra dét hold er der blot en enkelt genganger - Rasmus Lund. De tre andre på holdet, Matias Malmberg, Tobias Aagard og Carl Frederik Bevort er helt nye i konstellationen.

Og når vi skriver helt nye, menes der vitterligt spritnye - kan Matias Malmberg fortælle fra Grenchen i Schweiz, hvorfra vi torsdag middag fangede ham på mobilen.

- Hvis jeg skal sige det lidt groft, har der nærmest slet ikke været nogen optakt til det hér EM for os. Vi mødtes i arenaen i Ballerup i sidste uge og fik trænet et par dage, og det var første gang overhovedet, at vi fire kørte sammen i den hér konstellation, fortæller Malmberg - hvilket kun lægger lag på overraskelsens størrelse.

- Vi tog til Schweiz uden nogen som helst forventninger. Vi tænkte, at det kunne være meget fedt at køre i Top 5, men ellers bare, at vi skulle ud og gøre det så godt som muligt og være afslappede omkring det, siger den 21-årige roskildenser, mens guldmedaljen er inden for nå-bar rækkevidde af ham på hotelværelset.

En guldmedalje i et stort internationalt mesterskab ville normalt - især for fire unge gutter - være lig med stor fest og tømmermænd dagen derpå. Men sådan var det ikke for danskerne, og det er langtfra en tømmermandsramt Matias Malmberg, vi taler med torsdag.

- Desværre har jeg ingen tømmermænd, havde jeg nær sagt. Det havde været super fedt at komme ud og fejre det med drengene, men jeg skal køre omnium ved EM fra i morgen (i dag, red.) Så har ikke været tid til så meget fejring. Den del bestod af, at vi sad en times tid og hyggede os på værelset og sludrede. Det var dét, delagtiggør Matias med et stort grin

Fest eller ej, så ser han tilbage på EM-guldet med udelt glæde, for de fire danskere fik på rekordtid tingene til at »klikke«, og hvis man ved lidt om 4000 meter forfølgelsesløb, ved man hvor usandsynlig en præstation det egentlig er.

De fire deltagere i sådan et løb buldrer af sted med konstant 60-65 km/t - og det med højst en håndfuld centimeter mellem hinanden. Samtidig skal skiftene mellem at én rytter fører og slår ud til en anden overtager føringen sidde millimeterpræcist, for ellers går det galt.

Ganske godt illustreret i finalen mod Schweiz, hvor de to hold var ualmindeligt jævnbyrdige hele løbet igennem, og hvor Schweiz gik ind til de sidste par omgange med et forspring på omkring 0,2 sekunder.

Men så lavede én af alpelandets ryttere en lille kørefejl, og det endte med totalt at ødelægge rytmen, og det var nærved, at rytteren var styrtet på sidste omgang. Og så vandt Danmark med (i den sammenhæng) suveræne 1,8 sekunder.

- Det viser meget godt, hvor lidt der skal til for at et ellers flot løb går i vasken. For os selv sad den til gengæld lige i skabet, fortæller Matias og minder om, at det til gengæld var akkurat lige så tæt på, at danskerne selv havde misset det hele i semifinalen mod Italien.

Hér styrtede Tobias Aagaard nemlig tidligt, og så måtte de tre andre bare »mande sig op« og tage ekstra mange og ekstra hårde føringer. Og det endte med at danskerne slog de azurblå med 1/10 af et sekund..

Nu venter så yderligere EM-discipliner for Matias Malmberg, og selv om han f.eks. er forsvarende EM-guldvinder i omnium i U23-klassen, vil han ikke spå om, hvordan det vil gå ham ved »voksen-EM«.

- Nu må vi se, siger han kortfattet, men venligt.

Forståeligt træt i hovedet oven på nogle vilde dage.