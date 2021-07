Mathias Nielsen kigger op efdter bolden under onsdagens træning og med Victor Fiala bag sig. Den rutinerede Herfølge-dreng kigger i det hele taget op og harblikket rettet mod superligaen. Foto: Jeppe Lodberg

Mathias vil i suppen igen

Sport DAGBLADET - 22. juli 2021

Der står »Herfølge« i passet, hvor fødestedet skal oplyses, og det var på græsbanerne ved Vordingborgvej 124 alle børne- og ungdomsstøvlerne blev slidt i stykker af den nu granvoksne og temmelig rutinerende rødtop, Mathias Nielsen.

Defensivspilleren - enten i midterforsvaret eller som 6'er - var for ung til at komme i betragtning til førsteholdet, den gang »Hærfuglene« stadig havde ét næb at synge med i toppen af dansk fodbold, og Mathias Nielsen drog i ambitionernes tjeneste ud i fodboldverdnen, inden han nåede at blive højaktuel til den nye overbygningsklub, HB Køges nedrykkende superligahold i 2010.

I første omgang var det til FC Nordsjælland, for hvem han kan prale af at være ubesejret, idet det blot blev til én superligakamp - en 4-0 sejr over FC Midtjylland i sjette spillerunde. I resten af halvandet år i Farum var den unge mand enten på bænken eller tribunen og blev så udlånt til Viborg, hvorpå han skiftede til Næstved.

I 2014 og årene frem kom vel så det reellle gennembrud, da den tidligere Herfølge-danmarkssmester Bo Henriksen hentede Mathias Nielsen til AC Horsens, hvor han havde fem år og i en lang periode var anfører. De seneste to sæsoner har den stået på Randers FC kulminerende med pokaltitlen i år, hvor han godt nok startede på bænken, men da kom ind og bidrog i 4-0 sejren SønderjyskE på Århus Stadion.

Nu er ringen så sluttet med hjemkomsten til HB Køge. Men kun sådan geografisk, understreger mu 30-årige Mathias Nielsen med meget fast mæle:

- Jeg er ikke kommet tilbage for at slutte af her med en sidste kontrakt. Jeg er kommet hjem for at få succes. Det her er absolut ikke et sidste skridt i min karriere. Jeg foretrækker at få successen her og rykke op med HB Køge, men kommer succesen ikke med holdet - og kommer der et bud fra en superligaklub, så har jeg stadig ambitionerne. Men klubben har jo også som mål at rykke op, så det...

Det er så indenfor de tre år, Daniel Agger og Lars Jacobsen har kontrakt som trænere - du har vel »kun« kontrakt for de næste to år...

- Ja, men det er da også helt klart planen - min plan - at vi skal op indenfor to år, siger Mathias Nielsen stålsat.

Skal gå forrest

Han nyder at være tilbage i HB Køge - selv barndommens græs i Herfølge er skiftet ud med kunstgræs i Køge, og han mener så absolut, at han er faldet godt til.

- Det er jo et super omklædningsrum, vi har. Det er en klub i fremgang, der har ambitioner og et stadion, der tager form. Som helhed er det bare fedt, og jeg håber, at jeg kan være med til at bidrage til fremgangen.

- Med min rutine skal jeg gå forrest på mange parametre, og det er jeg helt indstillet på. Men vi er mange om det, understreger Mathias Nielsen, der har spillet de fleste af over hundrede kampe i superligaen som midtstopper, men også har opereret på »barndomspladsen« på den defensive midtbane, på 6'er-pladsen.

I HB Køge er han tænkt til 6'eren, og det er også dér, han har spillet i træningskampene. Selv om anfører Eddi Gomes hidtil har været ude, er han ikke »blevet indkaldt« som makker i midterforsvaret til Nemanja Cavnic - den tjans har Daniel Thøgersen nappet, til Mathias Nielsens store tilfredshed.

- De har gjort det fint, og det skal nok blive rigtigt godt. Det er ikke fordi, jeg har noget imod at spille i midterforsvaret. Det gør jeg såmænd lige så gerne som på 6'eren. Men det, der behager mig bedst, er, at det er enten/eller - at det er den samme plads, jeg spiller hver gang. Og jeg foretrækker 6'eren - det er det fedeste, siger Mathias Nielsen.

Knoklet som gale

Han og holdkammeraterne åbner sæsonen fredag aften i Horsens, hans gamle hjemmebane - og han er spændt på, hvad der venter.

- Der er nok ikke så mange spillere tilbage, fra da jeg var der, men jeg kender klubben og dyderne - og jeg tror, at de er ved at være tilbage til de gamle dyder med den nye træner (Jens Berthel Askou, der afløste Bo Henriksens kortvarige afløser, fyrede Jonas Dal). Så vi kan forvente en masse fysik, løbevillighed og til dels lidt længere bolde.

- Jeg tror og håber på, at vi kan drille dem - men det er svært at spå om, for det er første kamp, og i førstekampe bliver der lavet rigtigt mange fejl. Det så vi senest i første runde i superligaen, siger Mathias Nielsen og vil i samme åndedrag derfor også gerne vente et par runder, inden han vil forsøge at gøre sig klog på, hvor han og de blå/sorte står i forhold til rækkens øvrige hold.

- Vi har knoklet som gale for at lære alle de nye ting, som Daniel Agger og Lars Jacobsen er kommet med - og med at blive spillet sammen, så mange nye vi er.

- Det har været skidefedt, men når man bruger så meget krudt på at lære alt det nye, så tænker man ikke så meget på de andre hold, så dem har jeg slet ikke noget kendskab til endnu. Det bliver spændende at se, hvor vi står - men jeg tror, at vi er godt med. Det håber jeg i hvert fald, og jeg føler, at vi er trygge i det spil, Agger og Lars gerne vil praktisere.

- Og det er en fed tilgang, de har til spillet - og når det kører som mod Nykøbing FC (3-0 sejr i træningskamp, red), så er det bare rigtigt fedt at være med til. Jeg håber, at vi kan få det til at køre sådan hver gang med tiden, siger Mathias Nielsen.