Mathias Nielsen, da han blev hjulpet fra banen i lørdags. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Mathias slap nogenlunde billigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mathias slap nogenlunde billigt

Sport DAGBLADET - 21. oktober 2021 kl. 15:44 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Der var ikke mange halve minutter tilbage af en uovertruffen kedelig første halvleg af lørdagens »vind-eller-forsvind-ud-af-ligningen-hvor-top 6-indgår«-kamp, da det gav et gip i den del af 813 tilskuere, der sad på hovedtribunen på Capelli Sport Stadion.

Lige foran deres søvnige øjne midtstopper var Mathias Nielsen, der dækkede bolden ud til indkast mellem de to spillerbokse i infight med "fiskende" Mathias Gehrt. HB Køge-spilleren skulle lige til at bukke sig og samle bolden op, da Nykøbings Mikkel Andersen kom til og væltede ned over rødtoppens venstre knæ, der blev vredet godt og grundigt rundt.

- De inderste ledbånd må være revet over, lød det fra de mest optimistiske, mens de mere pessimistiske google-doktorer på tribunen havde både korsbånd og menisken med i deres diagnoser.

- Jeg skulle også hilse og sige, at det gjorde s..... ondt, siger Mathias Nielsen efter at have fået svar på de scanninger, han fik taget et par dage efter på Gildhøj i Brøndby.

- De siger, at det er et delvist overrevet ledbånd. En kategori 2-skade, hvor 1) er et forstuvet eller et "riv" i ledbåndet- og hvor 3) er et helt overrevet ledbånd. Så er der kommet lidt bone bruise, lidt blødninger i nogle af knoglerne og et par andre små ting.

- Korsbåndet er intakt, og der er heller ikke andre ting, der er gået i stykker, så på dén måde er det vel nogenlunde billigt sluppet. Men det føles alligevel hårdt. Det koster nok resten af året, siger Mathias Nielsen.

Den 30-årige defensivspiller, der grundet et væld af skader i efteråret hos de blå/sorte er rykket fast ned i midterforsvaret fra pladsen på den defensive midtbane, lyder nærmest som om, at han prøver at overbevise sig selv om, at det måske ikke er står slemt til endda - og han har da heller ikke fået den endelige dom.

- Foreløbig skal jeg bruge sådan en game ready - sådan en ting rundt om knæet, som man kommer is i og puster op. Det skal jeg i en uges tid, og så er det min plan stille og roligt at gå i gang med ... ja, jeg ved ikke hvad, for det har jeg ikke fået at vide endnu. Jeg lytter meget til, hvad vores behandlere fra Pro Treatment siger, for de har haft tusindevis af sådan nogle tilfælde før.

- Jeg tror, at efteråret er ovre for mig, men jeg har ikke givet mig i kast med at spekulere nærmere over det, siger Mathias Nielsen, der for fire års tid siden havde en bruskskade i samme venstre knæ, mens han spillede og var anfører i Horsens.

Den holdt ham væk fra fodboldbanen i - vist nok - et års tid. Han husker det ikke så nøje, for det er ikke noget, han har skænket mange tanker, siden han blev klar igen.

Men han husker nu alligevel meget godt, for bruskskaden kom til træning op til Horsens' kamp mod Esbjerg den 19. marts 2017, og den 11. marts 2018 kom han ind i den sidste halve time mod Brøndby i næstsidste grundspilsrunde af superligaen.

- Jeg har ikke mærket noget til den gamle skade, og det her har jo heller ikke noget som helst at gøre med den. Jeg har set episoden efterhånden en del gange, og det ligner jo bare, at han (Mikkel Andersen, red.) falder ned over mig.

- Det kan man ikke klandre ham overhovedet. Det sker jo i fodbold. Det er bare noget lort, at det lige skulle gå ud over mig, siger Mathias Nielsen.