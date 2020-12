Mathias kørte hér i 2020 på det spanske Kometa-hold, men skifter nu til den danske kontinentalscene. Foto: Kometa Xstra Cycling Team

Mathias får sin egen far som sportsdirektør

Sport DAGBLADET - 30. december 2020 kl. 11:30 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Roskilde-drengen Mathias Larsen fortsætter - som vi også allerede skrev i sidste måned - karrieren på det kommende danske kontinentalhold Suri Carl Ras.

Et hold med en firebenet ejerkreds bestående af Mads Pedersen, Brian Holm, Henrik Egholm og Jan Bech Andersen. Men nu er der også blevet sat navn på dét, man med et lidt fint ord kan kalde for den sportslige ledelse. For det er et lille hold med få folk omkring teamet, så det skal heller ikke lyde mere fisefornemt end nødvendigt.

Men i hvert fald bliver sportsdirektøren på Suri Carl Ras en yderst erfaren herre i form af den tidligere danske mester og Giro d'Italia-etapevinder Nicolaj Bo Larsen. Men en væsentlig krølle på halen i den sammenhæng er, at den tidligere storrytter fremover dermed også skal være sportsdirektør for sin egen søn.

Mathias Larsen er tilbage i den sjællandske muld hos det Holbæk-baserede mandskab efter en enkelt sæson under den spanske sol hos det Contador- og Basso-ejede hold Kometa Xstra. Og mens han generelt glæder sig til at starte hos Suri Carl Ras som et barn, der har fået øje på en slikbutik - er reaktionen en smule mere nølende, når spørgsmålet falder på kombinationen af ham selv som én af holdets ryttere og farmand som sportsdirektør.

- Det er sgu lidt specielt på en eller anden måde. Der bliver jo måske nok nogle udfordringer en gang i mellem - men det er sikkert også meget sundt. Jeg glæder mig til at prøve det af i hvert fald, siger Mathias Larsen.

Han uddyber om det nye, lidt specielle situation.

- Det er jo altid noget anderledes med et far-søn-forhold som også lidt har karakter af at være en fælles arbejdsplads. Min far og jeg har da vendt det et par gange, men jeg tror oprigtigt at vi glæder os til det begge to.

Suri Carl Ras har siden lanceringen af holdet i november ageret ud fra, at holdet ville komme til at køre som kontinentalmandskab i 2021 - men først i denne uge kom den endelige godkendelse fra DCU. Men med den i hånden kan Mathias og det øvrige mandskab efterhånden begynde at kigge på konkrete mål for sæsonen.

- Der er ingen tvivl om, at vi stiler benhårdt efter at komme med i Danmark Rundt - det er måske nok holdets største mål. Men derudover bliver der helt sikkert også mulighed for at ud og køre en masse løb ude i Europa. For godt nok vil vi selvfølgelig ikke kunne køre de allerstørste løb, men der vil stadig være fine løb i lande som Holland, Belgien og Frankrig.

- Jeg glæder mig i hvert fald, som jeg aldrig før har gjort forud for en sæson, konkluderer den 21-årige, spurtstærke rytter.