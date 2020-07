Martin Koch med en grimasse, der udmærket fortæller om hans kamp nummer 100 for HB Køge - den var ikke af den mindeværdige slags. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Martin Kochs ærgerlige jubilæum

Sport DAGBLADET - 16. juli 2020 kl. 09:22 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HB Køge-angriberen Martin Koch spillede onsdag aften sin kamp nummer 100 for klubben - men hvis han og tilskuerne havde regnet med endnu en scoring fra hans ellers så farlige fødder, blev de skuffede.

For trods to rigtig store chancer - og en lille af slagsen i 2. halvleg - var Koch på dagen uskarp som en rusten kniv. Det blev med andre ord ikke ligefrem et jubilæum af den slags, der ryger i scrapbogen.

- Nej, det ville være synd at sige. Jeg vil faktisk godt indrømme, at jeg ikke helt rammer niveau i dag. Jeg har et par rigtig gode chancer, og som minimum skal jeg da ramme målet på begge muligheder- men nej, det var ikke nogen god dag for mig, sagde HB Køge-topscoreren.

- Jeg synes nu ellers egentlig, at vi er godt med i kampen, men så scorer Fremad Amager sådan et rigtig lortemål. Det var rent tilfældigt, at Bay fik sendt dén i mål. Og det bliver så afgørende, siger Koch.

Både han, holdkammeraterne og modstanderne spillede i dét, man kan kalde for nedsat tempo - den opfattelse havde Koch også haft.

- Jeg synes godt, man kan fornemme i dag, at begge hold har sikret sig overlevelse. Der var ikke fuld tænding i alle 90 minutter, sagde Martin Koch.