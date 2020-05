Martin Koch og HB Køge starter træning mandag under helt nye forhold og rammer. Arkivfoto

Martin Koch: - Vi må klæde om på tribunen

Sport DAGBLADET - 10. maj 2020 kl. 22:26 Af Anders Kamper

I to måneder har spillerne i HB Køge ikke været samlet, men mandag formiddag sker det igen, når den første træning efter corona-stoppet finder sted på kunstgræsset på Køge Idrætspark/Capelli Sport Stadion.

Angriber Martin Koch Helsted mere end glæder sig. Han nåede lige at score begge mål i 2-0 sejren over Vendsyssel, inden alt blev lukket ned i Danmark. Nu vender han og holdkammeraterne tilbage til en helt anden hverdag.

Martin Koch glæder sig. Nærmest som et barn.

- Jeg har det rigtig godt. Jeg er meget spændt, har lidt uro i maven, og det er en positiv følelse at vende tilbage, men vi ved også, at det bliver noget helt andet, vi kommer tilbage til. Jeg er spændt og også lidt nervøs, siger angriberen i Sjællandske Mediers podcast Pause Snak.

- Det er næsten som at skulle i skole igen på første skoledag som lille. Jeg kender jo alle, men hvordan procedurerne bliver, ved vi ikke. Vi ved, det bliver en hverdag uden omklædningsrum. Vi kommer til at møde ind ude på banen, og der skal man klæde om eller også oppe på tribunen, hvis man ikke er det hjemmefra. Det bliver anderledes. Alle ved jo, at omklædningsrummet er en stor del af det at gå til fodbold fordi der sker meget socialt, men nu er det væk. Det bliver anderledes, siger Martin Koch.

Han er opmærksom på, at nye tider venter - også på banen.

- Vi må tage vores forholdsregler, og det med at øve dødbolde og hjørnespark kommer vi nok ikke til. Der står vi for tæt. Der er risikoen for høj, og den vil vi ikke løbe, så det bliver spændende, hvad vi kommer til at spille og hvor mange vi må være på banen ad gangen. Jeg glæder mig til se, hvordan det kommer til at køre.

Hvordan kan man komme til at spille ordentlig fodbold i det i en kort opstart?

- På banen er det nok som før, og hvis man tænker for meget over det, så vil det hæmme en. Det bliver underligt, men på et tidspunkt bliver det hverdag, og så ebber det lidt ud, og måske åbnes der lidt op for restriktionerne senere.

Er du selv bange for at blive smittet?

- Ikke som sådan, men jeg har været bange for at smitte andre, hvis jeg selv blev det. Jeg har ikke selv været bange for sygdommen, for det skulle jeg nok klare, er jeg overbevist om. Men jeg ville ikke risikere at smitte min søn, min kone eller forældre - den frygt har været der.

Hvordan oplevede du stoppet tilbage i marts?

- Det var dagen inden vi skulle møde Hvidovre, og ved ni-tiden om aftenen blev landet lukket ned. Den første tid var helt surrealistisk, for hvad skal man, for man kan ikke lave noget som helst? Det har man ikke prøvet før, men det blev hurtigt hverdag at gå hjemme, selv om det var underligt. Den første tid fik vi programmer tilsendt med øvelser, og så kunne man finde en græs- eller kunststofbane, hvis der var åbent. Jeg fandt en bane, hvor jeg kunne løbe, men nogle dage efter blev den lukket fordi for mange var på banen, så meget af min træning har været på asfalt. Jeg fandt en lille bane, hvor jeg har lavet nogle simple løb, for man har virkelig skulle være kreativ fordi alt har været lukket.

Ja, hundredevis af spillere rundt om, der skal finde en plet, hvor der kan laves en form for træning..?

- Præcis. Jeg er ikke fan af en løbetur på asfalt. Det må gerne minde om fodbold, så det har været svært at se banerne blive lukket ned. Det har været hårdt for ryggen med den megen asfalttræning.

Så hvis din form var på 100, da der blev lukket ned, hvor er den så nu?

- Det er svært at vurdere. Det ser ok ud, men omkring 80-85, uden at jeg skal lyde overmodig. Der er tid endnu at komme i form i, men jeg har ikke rørt en bold i to måneder, så det skal vi arbejde med, og jeg håber, det kan lade sig gøre til træning. Jeg er sikker på, at jeg ikke den eneste, der ikke har rørt en bold i så lang tid.

HB Køge havde netop slået Vendsyssel 2-0 med netop to Koch-mål, da Danmark blev lukket ned.

- Det var super ærgerligt, for vi var super godt kørende i den kamp, og vi kunne sagtens have scoret flere mål. Vi var gode, og det var en af mine bedste kampe i min HB Køge-tid. Vi følte, at hvis vi ramte det igen, så skulle vi nok slå Hvidovre.

Nu er det så forfra på en måde.

- To måneders pause er lang tid og nærmest dobbelt op på en vinterferie. Vi brugte lang tid i opstarten på det taktiske, og det kommer vi sikkert ikke til nu. Mon ikke, folk har brugt lidt tid på at se enkelte videoer af vores kampe, så taktisk skal vi nok hurtigt komme tilbage på sporet. Det spillemæssige kommer så nu, men jeg er fortrøstningsfuld.

Kampprogrammet er endnu ikke på vej, men uanset, hvordan det ender, så venter der HB Køge en juni og juli måned spækket med kampe. Hver weekend plus op til fem midtuge-runder afhængig af startdatoen.

- Det er dejligt at spille mange kampe, og det er de færreste, der ikke kan li´det. Så er der få træninger og flere kampe, og hvis ikke mange kan li´ det, er der noget galt. Det bliver hårdt for kroppen, når man har været væk i to måneder, og når man så har en kort opstart og derefter så mange kampe oveni hinanden. Vi skal være glade for, at vi har en god bred trup. Alle mand er super vigtige, så alle skal holde sig klar og være tålmodige, for alle skal nok komme i kamp, spår Koch Helsted.

- Som spiller skal man være ærlig, og har man »noget« i baglåret eller et andet sted, så må man stoppe, for kommer der en muskelskade, så er man måske ude resten af sæsonen. Her skal man kunne stole på sine medspillere, der skal erstatte en, hvis det er.

Og så venter der så to måneders intensiv slagmål i rækken, hvor I ikke er sikret mod nedrykning..?

- Det bliver noget rigtig vild 1. divisions-fodbold med en masse nærkampe og virkelig noget at spille for. Jeg håber, at vi hurtigt kan slå et hul til bunden og kan spille frit. Vi hører ikke til i den grimme ende, og jeg er overbevist om, at med det hold og vores trænerstab og hele klubben i øvrigt, så klarer vi den og kommer højere op i tabellen.

HB Køge ligger nummer syv med 25 point og har fire ned til Hvidovre under stregen - netop Hvidovre, som var modstanderen den 12. marts på dagen for nedlukningen.

Nu starter HB Køge altså igen, men i en helt anden og ny hverdag.

Angriber Koch glæder sig.